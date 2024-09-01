https://crimea.ria.ru/20240901/usilenie-atak-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-v-chem-prichiny--mnenie-1140010698.html
Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение
Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение
ВС РФ проходят как нож сквозь масло через оборону ВСУ в Донбассе – у врага там обвал фронта, а в Курской области украинские боевики уперлись в стену и понимают, РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T20:47
2024-09-01T20:47
2024-09-01T20:47
беспилотник (бпла, дрон)
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
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Удары беспилотниками могут дать ВСУ хоть какую-то картинку успеха для Запада – эксперт
Удары беспилотниками могут дать ВСУ хоть какую-то картинку успеха для Запада – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ 1 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ проходят как нож сквозь масло через оборону ВСУ в Донбассе – у врага там обвал фронта, а в Курской области украинские боевики уперлись в стену и понимают, что авантюра обречена, поэтому киевские власти используют последнюю возможность нанести ущерб России, усилив интенсивность ударов беспилотниками, которые получили от Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, интенсивность атак ВСУ с воздуха по территории России силами беспилотников, поставленных Западом, объясняется нескольким причинами, и все они связаны с крахом замыслов Киева."Особо на поле боя хвастаться им нечем, а для них (киевских властей – ред.) это очень важно", – отметил эксперт.В Курской области ВСУ "уперлись в стену" и то, что закончится эта распиаренная операция разгромом, очевидно, сказал Никифоров.Одновременно на Донбассе у ВСУ настоящий обвал, добавил Никифоров."Оперативный простор пока не достигнут нашими войсками, но там они не то, что прогрызают, а проходят, как нож сквозь масло сквозь оборону ВСУ, такого очень давно не было", – заметил эксперт.В то же время Киеву "надо чем-то отвечать", чтобы продолжать отчитываться перед западными покровителями для получения новых вооружений и разрешений, в частности, согласований ударов дальнобойным оружием по территориям РФ, заметил политолог.
https://crimea.ria.ru/20240901/158-dronov-nad-14-regionami-rossii-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-1140034593.html
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), андрей никифоров, мнения, украина, россия, всу (вооруженные силы украины)
Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение
Удары беспилотниками могут дать ВСУ хоть какую-то картинку успеха для Запада – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ 1 сен – РИА Новости Крым.
ВС РФ проходят как нож сквозь масло через оборону ВСУ в Донбассе – у врага там обвал фронта, а в Курской области украинские боевики уперлись в стену и понимают, что авантюра обречена, поэтому киевские власти используют последнюю возможность нанести ущерб России, усилив интенсивность ударов беспилотниками, которые получили от Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
По мнению Никифорова, интенсивность атак ВСУ с воздуха по территории России силами беспилотников, поставленных Западом, объясняется нескольким причинами, и все они связаны с крахом замыслов Киева.
"Особо на поле боя хвастаться им нечем, а для них (киевских властей – ред.) это очень важно", – отметил эксперт.
В Курской области ВСУ "уперлись в стену" и то, что закончится эта распиаренная операция разгромом, очевидно, сказал Никифоров.
"Сколько бы ни рассказывали, какие они молодцы, как где-то продвигаются и чуть ли не губернию собираются создавать из приграничных сел, в которые им удалось прорваться – там удержаться им будет крайне тяжко, потому что цепляться не за что", – прокомментировал политолог.
Одновременно на Донбассе у ВСУ настоящий обвал, добавил Никифоров.
"Оперативный простор пока не достигнут нашими войсками, но там они не то, что прогрызают, а проходят, как нож сквозь масло сквозь оборону ВСУ, такого очень давно не было", – заметил эксперт.
В то же время Киеву "надо чем-то отвечать", чтобы продолжать отчитываться перед западными покровителями для получения новых вооружений и разрешений, в частности, согласований ударов дальнобойным оружием по территориям РФ, заметил политолог.
"И они отвечают тем, что у них есть под рукой. Надавали им этих беспилотников – вот они ими и лупят куда попало. Энергетические объекты, конечно, это цели номер один, но очень часто куда попало именно в полном смысле этого слова", – подытожил Никифоров.