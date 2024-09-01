https://crimea.ria.ru/20240901/usilenie-atak-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-v-chem-prichiny--mnenie-1140010698.html

Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение

Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение

ВС РФ проходят как нож сквозь масло через оборону ВСУ в Донбассе – у врага там обвал фронта, а в Курской области украинские боевики уперлись в стену и понимают, РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T20:47

2024-09-01T20:47

2024-09-01T20:47

беспилотник (бпла, дрон)

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_0a2a8a3e0dd39170e2828276fab97b88.jpg.webp

Удары беспилотниками могут дать ВСУ хоть какую-то картинку успеха для Запада – эксперт Удары беспилотниками могут дать ВСУ хоть какую-то картинку успеха для Запада – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ 1 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ проходят как нож сквозь масло через оборону ВСУ в Донбассе – у врага там обвал фронта, а в Курской области украинские боевики уперлись в стену и понимают, что авантюра обречена, поэтому киевские власти используют последнюю возможность нанести ущерб России, усилив интенсивность ударов беспилотниками, которые получили от Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, интенсивность атак ВСУ с воздуха по территории России силами беспилотников, поставленных Западом, объясняется нескольким причинами, и все они связаны с крахом замыслов Киева."Особо на поле боя хвастаться им нечем, а для них (киевских властей – ред.) это очень важно", – отметил эксперт.В Курской области ВСУ "уперлись в стену" и то, что закончится эта распиаренная операция разгромом, очевидно, сказал Никифоров.Одновременно на Донбассе у ВСУ настоящий обвал, добавил Никифоров."Оперативный простор пока не достигнут нашими войсками, но там они не то, что прогрызают, а проходят, как нож сквозь масло сквозь оборону ВСУ, такого очень давно не было", – заметил эксперт.В то же время Киеву "надо чем-то отвечать", чтобы продолжать отчитываться перед западными покровителями для получения новых вооружений и разрешений, в частности, согласований ударов дальнобойным оружием по территориям РФ, заметил политолог.

https://crimea.ria.ru/20240901/158-dronov-nad-14-regionami-rossii-podrobnosti-nochnoy-ataki-vsu-1140034593.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), андрей никифоров, мнения, украина, россия, всу (вооруженные силы украины)