https://crimea.ria.ru/20240901/krymskiy-most-v-voskresene-vecherom-aktualnaya-informatsiya-1140046459.html

Крымский мост в воскресенье вечером: актуальная информация

Крымский мост в воскресенье вечером: актуальная информация - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Крымский мост в воскресенье вечером: актуальная информация

На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Краснодарского края более 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T20:05

2024-09-01T20:05

2024-09-01T20:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Краснодарского края более 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье на транспортном переходе в 16:00 приостанавливали движение автотранспорта в направлении Керчи. Ограничение продлилось около 20 минут.Крымский мост – стратегический объект, на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на транспортном переходе через керченский пролив увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт