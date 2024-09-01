Крымский мост в воскресенье вечером: актуальная информация
В очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят более 500 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Краснодарского края более 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 20:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 545 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
В воскресенье на транспортном переходе в 16:00 приостанавливали движение автотранспорта в направлении Керчи. Ограничение продлилось около 20 минут.
Крымский мост – стратегический объект, на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на транспортном переходе через керченский пролив увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.