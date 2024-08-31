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Российская ПВО сбила четыре ракеты ATACMS за сутки - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Российская ПВО сбила четыре ракеты ATACMS за сутки
Российская ПВО сбила четыре ракеты ATACMS за сутки - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Российская ПВО сбила четыре ракеты ATACMS за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре американские баллистические ракеты ATACMS и шесть управляемых авиабомб Hammer,... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T12:31
2024-08-31T12:32
новости
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
ракеты atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре американские баллистические ракеты ATACMS и шесть управляемых авиабомб Hammer, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, силы ПВО сбили шесть реактивных снарядов Vampire чешского производства и 48 беспилотников.ATACMS (Army Tactical Missile System – армейский тактический ракетный комплекс) –твердотопливная оперативно-тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Выпускается американской компанией Lockheed Martin.Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты составляет 1500 м/с. Масса осколочно-фугасной части составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг. При этом ракеты с кассетной боевой частью модификации MGM-140A могут нести на борту сразу 950 суббоеприпасов M74 APAM, они разбрасываются в воздухе на заключительном участке траектории полета ракеты. Максимально одна ракета может поразить площадь до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАтака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"Десять ракет ATACMS и SCALP-EG уничтожены российскими ПВО
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, ракеты atacms
Российская ПВО сбила четыре ракеты ATACMS за сутки

Средства ПВО сбили четыре баллистических ракеты ATACMS за сутки – Минобороны

12:31 31.08.2024 (обновлено: 12:32 31.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре американские баллистические ракеты ATACMS и шесть управляемых авиабомб Hammer, сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.

Кроме того, силы ПВО сбили шесть реактивных снарядов Vampire чешского производства и 48 беспилотников.
ATACMS (Army Tactical Missile System – армейский тактический ракетный комплекс) –твердотопливная оперативно-тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Выпускается американской компанией Lockheed Martin.
Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты составляет 1500 м/с. Масса осколочно-фугасной части составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг. При этом ракеты с кассетной боевой частью модификации MGM-140A могут нести на борту сразу 950 суббоеприпасов M74 APAM, они разбрасываются в воздухе на заключительном участке траектории полета ракеты. Максимально одна ракета может поразить площадь до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров.
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НовостиМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииРакеты ATACMS
 
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