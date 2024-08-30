https://crimea.ria.ru/20240830/v-sevastopole-proshli-ucheniya-po-deystviyam-pri-terroristicheskoy-ugroze-1140015336.html

В Севастополе прошли учения по действиям при террористической угрозе

В Севастополе прошли учения по действиям при террористической угрозе - РИА Новости Крым, 30.08.2024

В Севастополе прошли учения по действиям при террористической угрозе

В школах и колледжах 88 регионов страны прошли всероссийские учения "Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T20:02

2024-08-30T20:02

2024-08-30T20:02

севастополь

министерство просвещения россии

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

национальный антитеррористический комитет (нак).

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В школах и колледжах 88 регионов страны прошли всероссийские учения "Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны "Внимание всем!" с информационным сообщением о воздушной тревоге". Также учения прошли и в Севастополе. Об этом сообщает официальный портал Правительства Севастополя.Всероссийские учения организованы Министерством просвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета, уточнили в правительстве.Сотрудники учреждений образования прослушали инструктажи и отработали действия при проникновении террористов в учреждения и взятии заложников, а также при сигналах о воздушных тревогах. Также отрабатывался алгоритм действий при сигнале "Воздушная тревога!" и "Баллистика!"В Севастополе 28 августа началось досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания и довыборах в муниципальные советы. Во всех помещениях для голосования обеспечена безопасность, все они оснащены рамками с металлодетекторами и камерами видеонаблюдения. На избирательных участках имеются укрытия внутри здания или укрытия, которые находятся в шаговой доступности от помещения, где расположен избирательный участок.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуВ Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновНа подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, министерство просвещения россии, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), национальный антитеррористический комитет (нак)., безопасность республики крым и севастополя