Рейтинг@Mail.ru
Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/ucheniya-po-deystviyam-pri-vozdushnoy-trevoge-proydut-v-shkolakh-88-regionov-rf-1139907551.html
Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге пройдут в школах и колледжах 88 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T09:12
2024-08-28T09:12
россия
новости
образование в россии
минпросвещения рф
учения по гражданской обороне
учения
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999064_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86cf1f4f1ed99a2080d45bd5f8e2c9a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге пройдут в школах и колледжах 88 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.Всероссийские учения будут проводится совместно со специалистами МЧС, МВД и Росгвардии при содействии Национального антитеррористического комитета. Вопросы проведения тренировки обсудят во вторник на совещании в режиме ВКС. Его проведут первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и замминистра по делам гражданской обороны и ЧС Виктор Яцуценко.Читайте также на РИА Новости Крым:23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические ученияВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахКак будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999064_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_ad113e023c865990d5c571b76b305391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, образование в россии, минпросвещения рф, учения по гражданской обороне, учения, безопасность
Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ

Учения по действиям при угрозе теракта и воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ

09:12 28.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге пройдут в школах и колледжах 88 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

"29-30 августа в школах и колледжах 88 регионов страны пройдут всероссийские учения по действиям работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников, а также при получении сигнала гражданской обороны "Внимание всем!" с сообщением о воздушной тревоге", - сообщает пресс-служба.

Всероссийские учения будут проводится совместно со специалистами МЧС, МВД и Росгвардии при содействии Национального антитеррористического комитета. Вопросы проведения тренировки обсудят во вторник на совещании в режиме ВКС. Его проведут первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и замминистра по делам гражданской обороны и ЧС Виктор Яцуценко.
"В том числе они обсудят учебные вопросы, актуальность которых напрямую связана с обстановкой, сложившейся в отдельных субъектах России в связи с СВО", - проинформировали в Минпросвещения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения
В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
 
РоссияНовостиОбразование в РоссииМинпросвещения РФУчения по гражданской оборонеУченияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
09:12Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
09:01Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русских
08:46Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
08:38В части Ялты и Кореизе отключат воду
08:34Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
08:23Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
08:22На Крымском мосту выросла очередь
07:59Аэропорт Казани временно закрыт
07:57Таких на фронте называют вторыми после Бога
07:40Евпатория осталась без воды из-за аварии
07:26ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников
06:52Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти
06:33Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
06:09Крымский мост - ситуация на утро среды
05:53В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона
00:01Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:31Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ
22:55Главные новости Крыма: 27 августа
Лента новостейМолния