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Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ

Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ

Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге пройдут в школах и колледжах 88 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T09:12

2024-08-28T09:12

2024-08-28T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге пройдут в школах и колледжах 88 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.Всероссийские учения будут проводится совместно со специалистами МЧС, МВД и Росгвардии при содействии Национального антитеррористического комитета. Вопросы проведения тренировки обсудят во вторник на совещании в режиме ВКС. Его проведут первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и замминистра по делам гражданской обороны и ЧС Виктор Яцуценко.Читайте также на РИА Новости Крым:23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические ученияВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахКак будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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