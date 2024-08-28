Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
Учения по действиям при угрозе теракта и воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге пройдут в школах и колледжах 88 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
"29-30 августа в школах и колледжах 88 регионов страны пройдут всероссийские учения по действиям работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников, а также при получении сигнала гражданской обороны "Внимание всем!" с сообщением о воздушной тревоге", - сообщает пресс-служба.
Всероссийские учения будут проводится совместно со специалистами МЧС, МВД и Росгвардии при содействии Национального антитеррористического комитета. Вопросы проведения тренировки обсудят во вторник на совещании в режиме ВКС. Его проведут первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и замминистра по делам гражданской обороны и ЧС Виктор Яцуценко.
"В том числе они обсудят учебные вопросы, актуальность которых напрямую связана с обстановкой, сложившейся в отдельных субъектах России в связи с СВО", - проинформировали в Минпросвещения.
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