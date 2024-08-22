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23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения
23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 22.08.2024
23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения
В Раздольненском районе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает глава района Денис Олейник РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T20:23
2024-08-22T20:23
2024-08-22T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает глава района Денис ОлейникИ обратился с просьбой отнестись с пониманием к проведению данных мероприятий и руководствоваться официальными сообщениями администрации Раздольненского района.Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииСтрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
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23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения
Антитеррористические учения пройдут 23 августа в Раздольном в Крыму