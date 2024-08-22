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23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения
23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 22.08.2024
23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения
В Раздольненском районе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает глава района Денис Олейник РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T20:23
2024-08-22T20:23
новости крыма
денис олейник
крым
безопасность республики крым и севастополя
антитеррор
учения
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает глава района Денис ОлейникИ обратился с просьбой отнестись с пониманием к проведению данных мероприятий и руководствоваться официальными сообщениями администрации Раздольненского района.Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииСтрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, денис олейник, крым, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, учения, безопасность
23 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения

Антитеррористические учения пройдут 23 августа в Раздольном в Крыму

20:23 22.08.2024
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает глава района Денис Олейник
"Уважаемые жители Раздольненского района️! 23 августа 2024 года на территории Раздольненского сельского поселения будут проводиться антитеррористические учения. В связи этим в поселке может перекрываться движение на отдельных улицах", – написал он в своем Telegram-канале.
И обратился с просьбой отнестись с пониманием к проведению данных мероприятий и руководствоваться официальными сообщениями администрации Раздольненского района.
Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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Новости КрымаДенис ОлейникКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАнтитеррорУченияБезопасность
 
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