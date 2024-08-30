https://crimea.ria.ru/20240830/pod-sevastopolem-i-bakhchisaraem-obestocheny-neskolko-sel-1140005914.html
Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел
Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел
Жители трех сел в севастопольском регионе и шесть сел в Бахчисарайском районе временно обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T15:37
2024-08-30T15:37
2024-08-30T15:41
бахчисарайский район
севастополь
новости
гуп рк "крымэнерго"
севастопольэнерго
электросети
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_173:0:1280:623_1920x0_80_0_0_4cac71dfe45e90e66a3acf5a441090fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Жители трех сел в севастопольском регионе и шесть сел в Бахчисарайском районе временно обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организациях.Ремонтная бригада уже выехала на место, уточнили на предприятии.Кроме того, по информации госпредприятия "Крымэнерго", аварийное отключение электроэнергии произошло в селах Красный Мак, Танковое, Холмовка, Залесное, Зеленое, Ходжа Сала Бахчисарайского района.Ранее в пятницу сообщалось, что в 11 крымских населенных пунктах произошло аварийное отключение света. Как уточнили в "Крымэнерго", аварийное отключение произошло в Ленинском районе. Населенные пункты: Заветное, Набережное, Костырино, Яковенково.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
бахчисарайский район
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_301:0:1186:664_1920x0_80_0_0_c540516472d1f0035a8040a59f007cfe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахчисарайский район, севастополь, новости, гуп рк "крымэнерго", севастопольэнерго, электросети, отключение электроэнергии
Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел
Девять сель под Севастополем и Бахчисараем обесточены из-за аварии на сетях
15:37 30.08.2024 (обновлено: 15:41 30.08.2024)