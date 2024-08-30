https://crimea.ria.ru/20240830/pod-sevastopolem-i-bakhchisaraem-obestocheny-neskolko-sel-1140005914.html

Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел

Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел

Жители трех сел в севастопольском регионе и шесть сел в Бахчисарайском районе временно обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T15:37

2024-08-30T15:37

2024-08-30T15:41

бахчисарайский район

севастополь

новости

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севастопольэнерго

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Жители трех сел в севастопольском регионе и шесть сел в Бахчисарайском районе временно обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организациях.Ремонтная бригада уже выехала на место, уточнили на предприятии.Кроме того, по информации госпредприятия "Крымэнерго", аварийное отключение электроэнергии произошло в селах Красный Мак, Танковое, Холмовка, Залесное, Зеленое, Ходжа Сала Бахчисарайского района.Ранее в пятницу сообщалось, что в 11 крымских населенных пунктах произошло аварийное отключение света. Как уточнили в "Крымэнерго", аварийное отключение произошло в Ленинском районе. Населенные пункты: Заветное, Набережное, Костырино, Яковенково.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

бахчисарайский район

севастополь

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