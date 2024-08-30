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Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел
Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел
Жители трех сел в севастопольском регионе и шесть сел в Бахчисарайском районе временно обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T15:37
2024-08-30T15:41
бахчисарайский район
севастополь
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Жители трех сел в севастопольском регионе и шесть сел в Бахчисарайском районе временно обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организациях.Ремонтная бригада уже выехала на место, уточнили на предприятии.Кроме того, по информации госпредприятия "Крымэнерго", аварийное отключение электроэнергии произошло в селах Красный Мак, Танковое, Холмовка, Залесное, Зеленое, Ходжа Сала Бахчисарайского района.Ранее в пятницу сообщалось, что в 11 крымских населенных пунктах произошло аварийное отключение света. Как уточнили в "Крымэнерго", аварийное отключение произошло в Ленинском районе. Населенные пункты: Заветное, Набережное, Костырино, Яковенково.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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Новости
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5
4.7
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бахчисарайский район, севастополь, новости, гуп рк "крымэнерго", севастопольэнерго, электросети, отключение электроэнергии
Под Севастополем и Бахчисараем обесточены несколько сел

Девять сель под Севастополем и Бахчисараем обесточены из-за аварии на сетях

15:37 30.08.2024 (обновлено: 15:41 30.08.2024)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Жители трех сел в севастопольском регионе и шесть сел в Бахчисарайском районе временно обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организациях.

"<…> 30 августа произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители с. Фронтовое, с. Пироговка, частично с. Верхнесадовое", – говорится в Telegram-сообщении "Севастопольэнерго".

Ремонтная бригада уже выехала на место, уточнили на предприятии.
Кроме того, по информации госпредприятия "Крымэнерго", аварийное отключение электроэнергии произошло в селах Красный Мак, Танковое, Холмовка, Залесное, Зеленое, Ходжа Сала Бахчисарайского района.
"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", – говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
Ранее в пятницу сообщалось, что в 11 крымских населенных пунктах произошло аварийное отключение света. Как уточнили в "Крымэнерго", аварийное отключение произошло в Ленинском районе. Населенные пункты: Заветное, Набережное, Костырино, Яковенково.
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Бахчисарайский районСевастопольНовостиГУП РК "Крымэнерго"СевастопольэнергоЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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