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11 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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11 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
11 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 30.08.2024
11 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
В 11 населенных пунктах Крыма произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T09:51
2024-08-30T09:51
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В 11 населенных пунктах Крыма произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго"."Аварийное отключение в Ленинском районе. Населенные пункты: Заветное, Набережное, Костырино, Яковенково", - говорится в сообщении.Также без света остались населенные пункты Белогорского района: Белогорск, Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка. Из-за аварии отключено электричество в селе Укромное Симферопольского района.По информации предприятия, на местах работают аварийные бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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РИА Новости Крым
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11 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

Аварийное отключение света произошло в 11 населенных пунктах Крыма

09:51 30.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В 11 населенных пунктах Крыма произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Ленинском районе. Населенные пункты: Заветное, Набережное, Костырино, Яковенково", - говорится в сообщении.
Также без света остались населенные пункты Белогорского района: Белогорск, Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка. Из-за аварии отключено электричество в селе Укромное Симферопольского района.
По информации предприятия, на местах работают аварийные бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
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ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымБелогорский район
 
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