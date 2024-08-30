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11 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

11 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 30.08.2024

11 населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

В 11 населенных пунктах Крыма произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T09:51

2024-08-30T09:51

2024-08-30T09:51

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крым

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В 11 населенных пунктах Крыма произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго"."Аварийное отключение в Ленинском районе. Населенные пункты: Заветное, Набережное, Костырино, Яковенково", - говорится в сообщении.Также без света остались населенные пункты Белогорского района: Белогорск, Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка. Из-за аварии отключено электричество в селе Укромное Симферопольского района.По информации предприятия, на местах работают аварийные бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

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белогорский район

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2024

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