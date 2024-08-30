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Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза
Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза
На Крымскому мосту очередь к досмотровыми пунктами со стороны Керчи за час выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T09:17
2024-08-30T09:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту очередь к досмотровыми пунктами со стороны Керчи за час выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Час назад со стороны полуострова досмотра ожидали 60 транспортных средств. Еще раньше проезд был свободным.Крымский мост – стратегический объект, и на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. По его словам, основной пик пробок на мостовом переходе создается во время сигнала ракетной опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи за час выросла в три раза

09:17 30.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту очередь к досмотровыми пунктами со стороны Керчи за час выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 09:00? со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Час назад со стороны полуострова досмотра ожидали 60 транспортных средств. Еще раньше проезд был свободным.
Крымский мост – стратегический объект, и на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. По его словам, основной пик пробок на мостовом переходе создается во время сигнала ракетной опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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