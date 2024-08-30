https://crimea.ria.ru/20240830/krymskiy-most-seychas-za-chas-ochered-vyrosla-v-tri-raza-1139984581.html

Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза

Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Крымский мост сейчас: за час очередь выросла в три раза

На Крымскому мосту очередь к досмотровыми пунктами со стороны Керчи за час выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T09:17

2024-08-30T09:17

2024-08-30T09:17

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту очередь к досмотровыми пунктами со стороны Керчи за час выросла в три раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Час назад со стороны полуострова досмотра ожидали 60 транспортных средств. Еще раньше проезд был свободным.Крымский мост – стратегический объект, и на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. По его словам, основной пик пробок на мостовом переходе создается во время сигнала ракетной опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань