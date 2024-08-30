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Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи

Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи

На Крымскому мосту в пятницу утром перед досмотровыми пунктами растет очередь со стороны полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T08:13

2024-08-30T08:13

2024-08-30T08:35

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту в пятницу утром перед досмотровыми пунктами растет очередь со стороны полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области едут в Крым на выходные, и наоборот, крымчане - на Кубань.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновНа подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань