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В Крыму осудят мужчину за причинение знакомому смерти по неосторожности
В Крыму осудят мужчину за причинение знакомому смерти по неосторожности - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Крыму осудят мужчину за причинение знакомому смерти по неосторожности
Житель Крыма, находящийся в розыске, заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому в 2016 году. Сообщили в пресс-службе СК по Крыму и РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T15:27
2024-08-29T15:27
2024-08-29T15:28
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
происшествия
красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Житель Крыма, находящийся в розыске, заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому в 2016 году. Сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 27-летнего житель Красногвардейского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего."В декабре 2016 года между двумя нетрезвыми местными жителями возле кафе поселка Октябрьское возник конфликт. Мужчина бил 24-летнего оппонента, пока тот не потерял сознание. Понимая, что за его противоправными действиями наблюдали очевидцы, фигурант с места происшествия скрылся. Потерпевшего госпитализировали в районную больницу, где спустя несколько дней от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.Установлено, что фигурант скрывается от органов следствия на территории другого государства у своих родственников. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, отметили в ведомстве.Обвиняемый был объявлен в международный розыск, сообщили в прокуратуре Крыма."С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для заочного рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.Ранее в Крыму 17-летнего юношу приговорили к четырем годам лишения свободы за то, что он едва не зарезал свою 45-летнюю мать.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницыСимферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьмиУбийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, красногвардейский район
В Крыму осудят мужчину за причинение знакомому смерти по неосторожности
В Крыму мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому
15:27 29.08.2024 (обновлено: 15:28 29.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Житель Крыма, находящийся в розыске, заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому в 2016 году. Сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 27-летнего житель Красногвардейского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
"В декабре 2016 года между двумя нетрезвыми местными жителями возле кафе поселка Октябрьское возник конфликт. Мужчина бил 24-летнего оппонента, пока тот не потерял сознание. Понимая, что за его противоправными действиями наблюдали очевидцы, фигурант с места происшествия скрылся. Потерпевшего госпитализировали в районную больницу, где спустя несколько дней от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант скрывается от органов следствия на территории другого государства у своих родственников. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, отметили в ведомстве.
Обвиняемый был объявлен в международный розыск, сообщили в прокуратуре Крыма.
"С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для заочного рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
Ранее в Крыму 17-летнего юношу приговорили к четырем годам лишения свободы
за то, что он едва не зарезал свою 45-летнюю мать.
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