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Главное за день: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Главное за день: 28 августа
Главное за день: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Главное за день: 28 августа
Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым подготовку азербайджано-армянского мирного договора. В Европе может вырасти цена РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым подготовку азербайджано-армянского мирного договора. В Европе может вырасти цена за газ. Кировская область атакована беспилотниками. В Ингушетии предотвращена серия терактов против сотрудников правоохранительных органов и религиозных объектов. Генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву вручен орден Сергия Радонежского.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обсуждение Путиным с Алиевым мирного договора Баку и ЕреванаПрезидент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора. Также затронули вопросы делимитации границы и разблокирования транспортных коммуникаций между странами. Российская сторона готова и далее содействовать Баку и Еревану для выработки соответствующих взаимоприемлемых решений.Увеличение стоимости газа в ЕвропеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Им придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентноспособной.Атака беспилотников на Кировскую областьГород Котельнич в Кировской области атакован пятью вражескими беспилотниками. Два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Их оперативно потушили. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено, возгорания горючего не произошло. Никто не пострадал.Предотвращение терактов в ИнгушетииСерия терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также религиозных объектов предотвращена ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД. В городе Назрань и селе Кантышево задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации. По адресам их проживания и в оборудованном ими схроне силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации.Вручение ордена Сергия Радонежского Дмитрию КиселевуГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрий Киселев награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Награду он получил от патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.
https://crimea.ria.ru/20240828/vizit-grossi-na-kurskuyu-aes-chto-dokazal-priezd-glavy-magate--mnenie-1139942652.html
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Главное за день: 28 августа

Главные события и заявления среды, 28 августа

23:02 28.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым подготовку азербайджано-армянского мирного договора. В Европе может вырасти цена за газ. Кировская область атакована беспилотниками. В Ингушетии предотвращена серия терактов против сотрудников правоохранительных органов и религиозных объектов. Генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву вручен орден Сергия Радонежского.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обсуждение Путиным с Алиевым мирного договора Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора. Также затронули вопросы делимитации границы и разблокирования транспортных коммуникаций между странами. Российская сторона готова и далее содействовать Баку и Еревану для выработки соответствующих взаимоприемлемых решений.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
18:01Радио "Спутник в Крыму"
Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение

Увеличение стоимости газа в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Им придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентноспособной.
Взрывы в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
17:47Радио "Спутник в Крыму"
Что будет с энергосистемой Украины после российских ударов – мнение

Атака беспилотников на Кировскую область

Город Котельнич в Кировской области атакован пятью вражескими беспилотниками. Два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Их оперативно потушили. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено, возгорания горючего не произошло. Никто не пострадал.
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
17:30
В Курской области ограничивают въезд в Курчатов

Предотвращение терактов в Ингушетии

Серия терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также религиозных объектов предотвращена ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД. В городе Назрань и селе Кантышево задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации. По адресам их проживания и в оборудованном ими схроне силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации.
Бойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве перед отправкой на Донбасс - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
09:45
Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*

Вручение ордена Сергия Радонежского Дмитрию Киселеву

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрий Киселев награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Награду он получил от патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
22:42
Главные новости Крыма: 28 августа
 
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