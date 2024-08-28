https://crimea.ria.ru/20240828/glavnoe-za-den-28-avgusta-1139955345.html

Главное за день: 28 августа

Главное за день: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Главное за день: 28 августа

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым подготовку азербайджано-армянского мирного договора. В Европе может вырасти цена РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T23:02

2024-08-28T23:02

2024-08-28T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым подготовку азербайджано-армянского мирного договора. В Европе может вырасти цена за газ. Кировская область атакована беспилотниками. В Ингушетии предотвращена серия терактов против сотрудников правоохранительных органов и религиозных объектов. Генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву вручен орден Сергия Радонежского.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обсуждение Путиным с Алиевым мирного договора Баку и ЕреванаПрезидент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора. Также затронули вопросы делимитации границы и разблокирования транспортных коммуникаций между странами. Российская сторона готова и далее содействовать Баку и Еревану для выработки соответствующих взаимоприемлемых решений.Увеличение стоимости газа в ЕвропеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Им придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентноспособной.Атака беспилотников на Кировскую областьГород Котельнич в Кировской области атакован пятью вражескими беспилотниками. Два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Их оперативно потушили. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено, возгорания горючего не произошло. Никто не пострадал.Предотвращение терактов в ИнгушетииСерия терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также религиозных объектов предотвращена ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД. В городе Назрань и селе Кантышево задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации. По адресам их проживания и в оборудованном ими схроне силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации.Вручение ордена Сергия Радонежского Дмитрию КиселевуГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрий Киселев награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Награду он получил от патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.

https://crimea.ria.ru/20240828/vizit-grossi-na-kurskuyu-aes-chto-dokazal-priezd-glavy-magate--mnenie-1139942652.html

https://crimea.ria.ru/20240828/chto-budet-s-energosistemoy-ukrainy-posle-rossiyskikh-udarov--mnenie-1139949134.html

https://crimea.ria.ru/20240828/prinyato-reshenie-v-blizhayshee-vremya-ogranichit-vezd-v-kurchatov-1139949855.html

https://crimea.ria.ru/20240828/khakery-slili-v-set-dannye-o-pochti-8-tysyachakh-boevikov-azova-1139930565.html

https://crimea.ria.ru/20240828/glavnye-novosti-kryma-28-avgusta-1139953637.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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