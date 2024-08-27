https://crimea.ria.ru/20240827/v-sevastopole-27-avgusta-ozhidaetsya-otklyuchenie-sveta-po-ryadu-adresov-1139891337.html

В Севастополе 27 августа ожидается отключение света по ряду адресов

В Севастополе 27 августа ожидается отключение света по ряду адресов - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Севастополе 27 августа ожидается отключение света по ряду адресов

В Севастополе в связи с ремонтными работами во вторник будут отключать электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T06:37

2024-08-27T06:37

2024-08-27T06:37

севастополь

севастопольэнерго

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ремонтными работами во вторник будут отключать электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".С 08:30 до 17:30 возможны отключения на улицах Ручьевая и Воронежская.С 09:00 до 13:00 электричества не будет по улице Очаковцев, 25.С 09:00 до 17:00 не будет электричества в селе Родное в некоторых номерах на улицах Центральная, Водопадная, Сумская, а также на территории КСП "Память Ленина".В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора возможны отключения на улицах: 2-й Обороны, Предместная, проезд 1-й Альпийский, Альпийская, пер. 2-й Альпийский, проезд 2-й Альпийский, 14-я Радарная, 13-я Радарная, 12-я Радарная, 1-я Радарная, Радарное шоссе, пер. 2-й Радарный, пер. 1-й Радарный, пер. 3-й Радарный; СНТ "Ветеран Эскадры", Лабораторное шоссе, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Маршала Кошевого, Колядина, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, ЖСТИЗ "Строитель-08", Бориса Шейнина, ЖСТИЗ "Благополучный", Виктора Калганова, Шевалева, пер. Кофейный, пер. Беговой, СНТ "Дружба", СНТ "Сапун-Гора", Щитовая, Парковая, Коралловая, Муссонная, Ректорская, Университетская, СНТ "Энтузиаст", проезд Леси Украинки; Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Гайдара, Октябрьская.С 27 августа по 4 сентября с 08:30 до 17:30 возможны отключения в селе Терновка на улицах: Королева, Садовая, Горная.С более точным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".В Севастополе 26 августа произошел масштабный сбой в энергосистеме, часть города была обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы. Подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме около 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районеБолее 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах КрымаИз-за аварии на сетях частично обесточена Алушта

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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