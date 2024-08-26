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В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев
В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев
Часть Севастополя обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T15:57
2024-08-26T15:57
2024-08-26T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Часть Севастополя обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центра города, проспекта Победы, а также сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье."Специалисты уже работают по восстановлению электроснабжения Севастополя. Ориентировочно им потребуется два часа", – добавил градоначальник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районеЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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новости, михаил развожаев, севастополь, лэп, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии
В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев
В Севастополе сбой в подаче электроэнергии из-за аварийного отключения в сетях – Развожаев
15:57 26.08.2024 (обновлено: 16:04 26.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Часть Севастополя обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе сбой в подаче электроэнергии. По предварительной информации, причина – в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы", – написал он в своем Telegram-канале.
Отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центра города, проспекта Победы, а также сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье.
"Специалисты уже работают по восстановлению электроснабжения Севастополя. Ориентировочно им потребуется два часа", – добавил градоначальник.
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