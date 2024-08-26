https://crimea.ria.ru/20240826/v-sevastopole-sboy-v-podache-elektroenergii--razvozhaev-1139887404.html

В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев

В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев - РИА Новости Крым, 26.08.2024

В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев

Часть Севастополя обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T15:57

2024-08-26T15:57

2024-08-26T16:04

новости

михаил развожаев

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электроэнергия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Часть Севастополя обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центра города, проспекта Победы, а также сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье."Специалисты уже работают по восстановлению электроснабжения Севастополя. Ориентировочно им потребуется два часа", – добавил градоначальник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районеЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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2024

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новости, михаил развожаев, севастополь, лэп, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии