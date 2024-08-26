https://crimea.ria.ru/20240826/elektrosnabzhenie-v-sevastopole-vosstanovleno-v-polnom-obeme-1139889309.html

Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме

Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме

В Севастополе полностью восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T17:08

2024-08-26T17:08

2024-08-26T17:11

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Часть Севастополя была обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил ранее губернатор. Были отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центра города, проспекта Победы, а также сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районеЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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