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Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме
Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме
В Севастополе полностью восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T17:08
2024-08-26T17:11
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Часть Севастополя была обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил ранее губернатор. Были отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центра города, проспекта Победы, а также сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районеЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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севастополь, михаил развожаев, новости, лэп, электросети, электроэнергия, электричество, электросети крыма
Электроснабжение в Севастополе восстановлено в полном объеме

Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме

17:08 26.08.2024 (обновлено: 17:11 26.08.2024)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме", – написал он в своем Telegram-канале.

Часть Севастополя была обесточена вследствие аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил ранее губернатор. Были отключены потребители районов Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая, Камышовая, частично центра города, проспекта Победы, а также сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиЛЭПЭлектросетиЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети Крыма
 
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