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В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков
В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков
В Курской области за сутки было отражено 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T14:37
2024-08-27T14:37
курск
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки было отражено 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны попытки атак в сторону Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин. Всего за сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники.Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Орловку в Донбассе. Бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР.Кроме того, Армия России нанесла групповой удар ракетами и БПЛА по аэродромам на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки
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Новости
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курск, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков

В Курской области уничтожили до 400 боевиков и 30 единиц техники

14:37 27.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки было отражено 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны попытки атак в сторону Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин. Всего за сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники шести бригад противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Орловку в Донбассе. Бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР.
Кроме того, Армия России нанесла групповой удар ракетами и БПЛА по аэродромам на Украине.
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КурскКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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