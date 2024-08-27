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В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков

В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков

В Курской области за сутки было отражено 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T14:37

2024-08-27T14:37

2024-08-27T14:37

курск

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки было отражено 11 атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорваны попытки атак в сторону Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин. Всего за сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники.Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Орловку в Донбассе. Бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР.Кроме того, Армия России нанесла групповой удар ракетами и БПЛА по аэродромам на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки

курск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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