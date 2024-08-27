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Крымский мост: очередь на досмотр растет - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Крымский мост: очередь на досмотр растет
Крымский мост: очередь на досмотр растет - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Крымский мост: очередь на досмотр растет
На Крымском мосту очередь выросла со стороны Керчи, проезда ожидают более 100 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T09:06
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крым
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла со стороны Керчи, проезда ожидают более 100 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часами ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.Проезд машин по транспортному переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новую трассу до ЕвпаторииНа дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движениеОграничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
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крым, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост: очередь на досмотр растет

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 110 автомобилей

09:06 27.08.2024 (обновлено: 09:09 27.08.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла со стороны Керчи, проезда ожидают более 100 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи стоят 110 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Двумя часами ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.
Проезд машин по транспортному переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
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КрымКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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