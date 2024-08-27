https://crimea.ria.ru/20240827/krymskiy-most-ochered-na-dosmotr-rastet--1139899676.html

Крымский мост: очередь на досмотр растет

Крымский мост: очередь на досмотр растет - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Крымский мост: очередь на досмотр растет

На Крымском мосту очередь выросла со стороны Керчи, проезда ожидают более 100 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T09:06

2024-08-27T09:06

2024-08-27T09:09

крым

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла со стороны Керчи, проезда ожидают более 100 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часами ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.Проезд машин по транспортному переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новую трассу до ЕвпаторииНа дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движениеОграничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп