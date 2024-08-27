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Крымский мост утром во вторник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Крымский мост утром во вторник: оперативная информация
Крымский мост утром во вторник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Крымский мост утром во вторник: оперативная информация
Во вторник утром на Крымскому мосту нет очередей перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T07:15
2024-08-27T07:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымскому мосту нет очередей перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Самое оптимальное время проезда через досмотровые пункты – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 часов очередей на подъезде к транспортному переходу собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
https://crimea.ria.ru/20240826/na-doroge-feodosiya--ordzhonikidze-iz-za-pozhara-ogranicheno-dvizhenie-1139884351.html
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост утром во вторник: оперативная информация

На Крымском мосту во вторник утром нет очередей

07:15 27.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымскому мосту нет очередей перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Самое оптимальное время проезда через досмотровые пункты – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 часов очередей на подъезде к транспортному переходу собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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