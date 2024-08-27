https://crimea.ria.ru/20240827/krymskiy-most-utrom-vo-vtornik-operativnaya-informatsiya-1139896089.html

Крымский мост утром во вторник: оперативная информация

Крымский мост утром во вторник: оперативная информация - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Крымский мост утром во вторник: оперативная информация

Во вторник утром на Крымскому мосту нет очередей перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T07:15

2024-08-27T07:15

2024-08-27T07:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымскому мосту нет очередей перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Самое оптимальное время проезда через досмотровые пункты – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 часов очередей на подъезде к транспортному переходу собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.

https://crimea.ria.ru/20240826/na-doroge-feodosiya--ordzhonikidze-iz-za-pozhara-ogranicheno-dvizhenie-1139884351.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край