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Беби-бум в Симферополе: в одном из роддомов приняли более 400 родов
Беби-бум в Симферополе: в одном из роддомов приняли более 400 родов - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Беби-бум в Симферополе: в одном из роддомов приняли более 400 родов
В Симферопольском роддоме № 2 в июле провели 401 роды – это рекорд за месяц. Об этом рассказал РИА Новости Крым главный врач Симферопольского клинического... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T09:08
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2024-08-27T09:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском роддоме № 2 в июле провели 401 роды – это рекорд за месяц. Об этом рассказал РИА Новости Крым главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.По статистике, большое количество родов приходится на второе полугодие, отметил Глазков. По его словам, особенно много родов проходит в летние месяцы, а также в сентябре и октябре. В ноябре, по словам, врача, идет тенденция снижения."Январь, февраль, март – самые "голодные месяцы" в работе родильного дома. Если до 300 родов у нас проходит – это хорошо", – отметил Глазков.29 февраля – в день, который случается раз в четыре года, в Симферополе родилось пятеро детей.По словам Глазков, записать рождение ребенка на другой день нельзя: четко записывается год, день и час рождения.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублейСначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортовВ Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
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крым, илья глазков, дети, новости крыма, семья
Беби-бум в Симферополе: в одном из роддомов приняли более 400 родов
В Симферопольском роддоме №2 приняли более 400 родов за месяц
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым.
В Симферопольском роддоме № 2 в июле провели 401 роды – это рекорд за месяц. Об этом рассказал РИА Новости Крым
главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.
"У нас был рекорд летом, в июле у нас прошли 401 роды. Для нас это много – в среднем проходит где-то 300-350 родов в месяц", – уточнил врач.
По статистике, большое количество родов приходится на второе полугодие, отметил Глазков. По его словам, особенно много родов проходит в летние месяцы, а также в сентябре и октябре. В ноябре, по словам, врача, идет тенденция снижения.
"Январь, февраль, март – самые "голодные месяцы" в работе родильного дома. Если до 300 родов у нас проходит – это хорошо", – отметил Глазков.
29 февраля – в день, который случается раз в четыре года, в Симферополе родилось пятеро детей
.
По словам Глазков, записать рождение ребенка на другой день нельзя: четко записывается год, день и час рождения.
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