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Беби-бум в Симферополе: в одном из роддомов приняли более 400 родов

Беби-бум в Симферополе: в одном из роддомов приняли более 400 родов - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Беби-бум в Симферополе: в одном из роддомов приняли более 400 родов

В Симферопольском роддоме № 2 в июле провели 401 роды – это рекорд за месяц. Об этом рассказал РИА Новости Крым главный врач Симферопольского клинического... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T09:08

2024-08-27T09:08

2024-08-27T09:08

крым

илья глазков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском роддоме № 2 в июле провели 401 роды – это рекорд за месяц. Об этом рассказал РИА Новости Крым главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.По статистике, большое количество родов приходится на второе полугодие, отметил Глазков. По его словам, особенно много родов проходит в летние месяцы, а также в сентябре и октябре. В ноябре, по словам, врача, идет тенденция снижения."Январь, февраль, март – самые "голодные месяцы" в работе родильного дома. Если до 300 родов у нас проходит – это хорошо", – отметил Глазков.29 февраля – в день, который случается раз в четыре года, в Симферополе родилось пятеро детей.По словам Глазков, записать рождение ребенка на другой день нельзя: четко записывается год, день и час рождения.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублейСначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортовВ Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов

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крым, илья глазков, дети, новости крыма, семья