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Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля
Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля
Пятеро детей родилось в Симферополе 29 февраля – день, который случается раз в четыре года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T22:11
2024-03-01T22:58
илья глазков
радио "спутник в крыму"
календарь
симферополь
рождаемость
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Пятеро детей родилось в Симферополе 29 февраля – день, который случается раз в четыре года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.По словам главного врача, записать рождение ребенка на другой день нельзя: четко записывается год, день и час рождения.Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев также в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее рассказал, что в дате 29 февраля нет ничего особенного с астрологической точки зрения. Это чисто эмоциональная реакция людей на дополнительный день в году, поскольку он выбивает нас из привычного графика. По словам астролога, люди, родившиеся 29 февраля, необычные. "Они вечно молодые, потому что "у них возраст набегает раз в 4 года", - пошутил астролог.Читайте таже на РИА Новости Крым:Надежда на мужскую энергию: астролог об ожиданиях на 2024 годЗапад и восток: Драконы добрые и злыеВисокосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением
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илья глазков, календарь, симферополь, рождаемость, общество, крым, новости крыма
Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля

29 февраля в Симферополе родились три девочки и два мальчика

22:11 01.03.2024 (обновлено: 22:58 01.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Пятеро детей родилось в Симферополе 29 февраля – день, который случается раз в четыре года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.
"За февраль у нас родилось 290 детей, то есть теоретически 10 детей в сутки. 29 числа родилось всего лишь пятеро детей: три девочки и два мальчика", - назвал цифры Илья Глазков.
По словам главного врача, записать рождение ребенка на другой день нельзя: четко записывается год, день и час рождения.
Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев также в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее рассказал, что в дате 29 февраля нет ничего особенного с астрологической точки зрения. Это чисто эмоциональная реакция людей на дополнительный день в году, поскольку он выбивает нас из привычного графика. По словам астролога, люди, родившиеся 29 февраля, необычные. "Они вечно молодые, потому что "у них возраст набегает раз в 4 года", - пошутил астролог.
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