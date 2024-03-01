https://crimea.ria.ru/20240301/29-fevralya-v-simferopole-detey-rodilos-vdvoe-menshe-obychnogo-1135348485.html
Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля
Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля
Пятеро детей родилось в Симферополе 29 февраля – день, который случается раз в четыре года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T22:11
2024-03-01T22:11
2024-03-01T22:58
илья глазков
радио "спутник в крыму"
календарь
симферополь
рождаемость
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125413172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_719fe4ab78d9ee36932cef47ed6315ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Пятеро детей родилось в Симферополе 29 февраля – день, который случается раз в четыре года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.По словам главного врача, записать рождение ребенка на другой день нельзя: четко записывается год, день и час рождения.Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев также в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее рассказал, что в дате 29 февраля нет ничего особенного с астрологической точки зрения. Это чисто эмоциональная реакция людей на дополнительный день в году, поскольку он выбивает нас из привычного графика. По словам астролога, люди, родившиеся 29 февраля, необычные. "Они вечно молодые, потому что "у них возраст набегает раз в 4 года", - пошутил астролог.Читайте таже на РИА Новости Крым:Надежда на мужскую энергию: астролог об ожиданиях на 2024 годЗапад и восток: Драконы добрые и злыеВисокосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125413172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9bc73f26ee49f72e8dd9e2a4b55f530.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья глазков, календарь, симферополь, рождаемость, общество, крым, новости крыма
Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля
29 февраля в Симферополе родились три девочки и два мальчика
22:11 01.03.2024 (обновлено: 22:58 01.03.2024)