https://crimea.ria.ru/20240301/29-fevralya-v-simferopole-detey-rodilos-vdvoe-menshe-obychnogo-1135348485.html

Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля

Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля

Пятеро детей родилось в Симферополе 29 февраля – день, который случается раз в четыре года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T22:11

2024-03-01T22:11

2024-03-01T22:58

илья глазков

радио "спутник в крыму"

календарь

симферополь

рождаемость

общество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125413172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_719fe4ab78d9ee36932cef47ed6315ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Пятеро детей родилось в Симферополе 29 февраля – день, который случается раз в четыре года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.По словам главного врача, записать рождение ребенка на другой день нельзя: четко записывается год, день и час рождения.Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев также в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее рассказал, что в дате 29 февраля нет ничего особенного с астрологической точки зрения. Это чисто эмоциональная реакция людей на дополнительный день в году, поскольку он выбивает нас из привычного графика. По словам астролога, люди, родившиеся 29 февраля, необычные. "Они вечно молодые, потому что "у них возраст набегает раз в 4 года", - пошутил астролог.Читайте таже на РИА Новости Крым:Надежда на мужскую энергию: астролог об ожиданиях на 2024 годЗапад и восток: Драконы добрые и злыеВисокосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья глазков, календарь, симферополь, рождаемость, общество, крым, новости крыма