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Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова
Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова
В Молдавии сообщили о проблемах в общей с Украиной энергосистеме. Информацию об этом в одной из соцсетей разместило местное предприятие Moldelectrica. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T16:19
2024-08-26T16:19
новости
украина
молдавия
электросети
энергосистема украины
электричество
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Молдавии сообщили о проблемах в общей с Украиной энергосистеме. Информацию об этом в одной из соцсетей разместило местное предприятие Moldelectrica.Ранее в понедельник украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в стране вводят экстренные отключения света.В начале июня Минэнерго Украины сообщало, что практически на всей территории страны введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам на УкраинеЭнергетику Украины не успеют восстановить к зимеНа Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы
https://crimea.ria.ru/20240826/obekty-gts-i-sklady-zapadnykh-raket--kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1139881872.html
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новости, украина, молдавия, электросети, энергосистема украины, электричество, отключение электроэнергии
Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова

Сбой в энергосистеме Молдовы зафиксирован после ударов по инфраструктуре Украины

16:19 26.08.2024
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП в Киеве
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Молдавии сообщили о проблемах в общей с Украиной энергосистеме. Информацию об этом в одной из соцсетей разместило местное предприятие Moldelectrica.

"Извещаем о сбоях в энергосистеме общего блока Украина – Молдова вследствие атак на критическую инфраструктуру Украины", – говорится в сообщении.

Ранее в понедельник украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в стране вводят экстренные отключения света.
В начале июня Минэнерго Украины сообщало, что практически на всей территории страны введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации.
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НовостиУкраинаМолдавияЭлектросетиЭнергосистема УкраиныЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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