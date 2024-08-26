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Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова
Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова
В Молдавии сообщили о проблемах в общей с Украиной энергосистеме. Информацию об этом в одной из соцсетей разместило местное предприятие Moldelectrica. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T16:19
2024-08-26T16:19
2024-08-26T16:19
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энергосистема украины
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Молдавии сообщили о проблемах в общей с Украиной энергосистеме. Информацию об этом в одной из соцсетей разместило местное предприятие Moldelectrica.Ранее в понедельник украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в стране вводят экстренные отключения света.В начале июня Минэнерго Украины сообщало, что практически на всей территории страны введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам на УкраинеЭнергетику Украины не успеют восстановить к зимеНа Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы
https://crimea.ria.ru/20240826/obekty-gts-i-sklady-zapadnykh-raket--kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1139881872.html
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новости, украина, молдавия, электросети, энергосистема украины, электричество, отключение электроэнергии
Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова
Сбой в энергосистеме Молдовы зафиксирован после ударов по инфраструктуре Украины