https://crimea.ria.ru/20240826/zafiksirovan-sboy-v-energosisteme-obschego-bloka-ukraina--moldova-1139887716.html

Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова

Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова

В Молдавии сообщили о проблемах в общей с Украиной энергосистеме. Информацию об этом в одной из соцсетей разместило местное предприятие Moldelectrica. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T16:19

2024-08-26T16:19

2024-08-26T16:19

новости

украина

молдавия

электросети

энергосистема украины

электричество

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Молдавии сообщили о проблемах в общей с Украиной энергосистеме. Информацию об этом в одной из соцсетей разместило местное предприятие Moldelectrica.Ранее в понедельник украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в стране вводят экстренные отключения света.В начале июня Минэнерго Украины сообщало, что практически на всей территории страны введены ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений объектов генерации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам на УкраинеЭнергетику Украины не успеют восстановить к зимеНа Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы

https://crimea.ria.ru/20240826/obekty-gts-i-sklady-zapadnykh-raket--kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1139881872.html

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2024

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новости, украина, молдавия, электросети, энергосистема украины, электричество, отключение электроэнергии