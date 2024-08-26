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ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин
ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин - РИА Новости Крым, 26.08.2024
ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин
Экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт (ВВП) за первые полгода увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T12:09
2024-08-26T12:05
ввп (валовый внутренний продукт)
владимир путин (политик)
новости
россия
экономика
промышленность россии
производство
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт (ВВП) за первые полгода увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Кроме того, на 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли, показавшие рост на 8%, уточнил президент."Остается сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении они прибавили 10,1% за январь-май текущего года", – добавил Путин.При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица, которая в июне составила 2,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимумВ Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратилиМы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России
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Новости
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ввп (валовый внутренний продукт), владимир путин (политик), новости, россия, экономика, промышленность россии, производство
ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин

Валовый внутренний продукт РФ за полгода увеличился на 4,6% – Путин

12:09 26.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт (ВВП) за первые полгода увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. По оценке за первое полугодие, валовый внутренний продукт прибавил 4,6%", - сказал глава государства.

Кроме того, на 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли, показавшие рост на 8%, уточнил президент.
"Остается сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении они прибавили 10,1% за январь-май текущего года", – добавил Путин.
При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица, которая в июне составила 2,4%.
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ВВП (Валовый внутренний продукт)Владимир Путин (политик)НовостиРоссияЭкономикаПромышленность РоссииПроизводство
 
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