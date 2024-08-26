https://crimea.ria.ru/20240826/vvp-rossii-za-polgoda-pribavil-bolee-chem-4--putin-1139876075.html
ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин
ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин - РИА Новости Крым, 26.08.2024
ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин
Экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт (ВВП) за первые полгода увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T12:09
2024-08-26T12:09
2024-08-26T12:05
ввп (валовый внутренний продукт)
владимир путин (политик)
новости
россия
экономика
промышленность россии
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139875959_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_2c70b50fbade976ccfc47ae8b8e2ff02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт (ВВП) за первые полгода увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Кроме того, на 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли, показавшие рост на 8%, уточнил президент."Остается сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении они прибавили 10,1% за январь-май текущего года", – добавил Путин.При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица, которая в июне составила 2,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимумВ Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратилиМы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139875959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8935c18c9649d271a8c830ba299239e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввп (валовый внутренний продукт), владимир путин (политик), новости, россия, экономика, промышленность россии, производство
ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин
Валовый внутренний продукт РФ за полгода увеличился на 4,6% – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт (ВВП) за первые полгода увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. По оценке за первое полугодие, валовый внутренний продукт прибавил 4,6%", - сказал глава государства.
Кроме того, на 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли, показавшие рост на 8%, уточнил президент.
"Остается сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении они прибавили 10,1% за январь-май текущего года", – добавил Путин.
При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица, которая в июне составила 2,4%.
Читайте также на РИА Новости Крым: