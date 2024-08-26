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ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин

ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин - РИА Новости Крым, 26.08.2024

ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин

Экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт (ВВП) за первые полгода увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T12:09

2024-08-26T12:09

2024-08-26T12:05

ввп (валовый внутренний продукт)

владимир путин (политик)

новости

россия

экономика

промышленность россии

производство

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт (ВВП) за первые полгода увеличился на 4,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Кроме того, на 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли, показавшие рост на 8%, уточнил президент."Остается сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении они прибавили 10,1% за январь-май текущего года", – добавил Путин.При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица, которая в июне составила 2,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимумВ Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратилиМы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввп (валовый внутренний продукт), владимир путин (политик), новости, россия, экономика, промышленность россии, производство