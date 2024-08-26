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Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза

Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза

На Крымском мосту очередь выросла почти в три раза, досмотр с обеих сторон ожидают более 1000 автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T13:15

2024-08-26T13:15

2024-08-26T13:20

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла почти в три раза, досмотр с обеих сторон ожидают более 1000 автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Тамани находится 161 транспортное средство.Очередь на Крымском мосту начала расти в понедельник утром. В 09:00 досмотра ожидали 473 машины.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 часов утра до 16. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край