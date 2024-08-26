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Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза
На Крымском мосту очередь выросла почти в три раза, досмотр с обеих сторон ожидают более 1000 автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T13:15
2024-08-26T13:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла почти в три раза, досмотр с обеих сторон ожидают более 1000 автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Тамани находится 161 транспортное средство.Очередь на Крымском мосту начала расти в понедельник утром. В 09:00 досмотра ожидали 473 машины.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 часов утра до 16. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза

На Крымском мосту в очереди с обеих сторон находятся более 1000 машин

13:15 26.08.2024 (обновлено: 13:20 26.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла почти в три раза, досмотр с обеих сторон ожидают более 1000 автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – говорится в сообщении.

В очереди со стороны Тамани находится 161 транспортное средство.
Очередь на Крымском мосту начала расти в понедельник утром. В 09:00 досмотра ожидали 473 машины.
Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 часов утра до 16. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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