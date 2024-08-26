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Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон

Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон

На Крымском мосту очередь выросла с обеих сторон, досмотра ожидают 473 автомобиля. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T09:18

2024-08-26T09:18

2024-08-26T09:18

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

транспорт

керчь

тамань

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла с обеих сторон, досмотра ожидают 473 автомобиля. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Образовалась очередь и со стороны Керчи – в ней находятся 180 транспортных средств.В 07.00 очереди со стороны Крыма не было. В 06.00 проезд был свободный с обеих сторон.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.На мостовом переходе досмотр автомобиля – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, транспорт, керчь, тамань, логистика