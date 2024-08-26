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Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон
Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон
На Крымском мосту очередь выросла с обеих сторон, досмотра ожидают 473 автомобиля. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T09:18
2024-08-26T09:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
транспорт
керчь
тамань
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла с обеих сторон, досмотра ожидают 473 автомобиля. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Образовалась очередь и со стороны Керчи – в ней находятся 180 транспортных средств.В 07.00 очереди со стороны Крыма не было. В 06.00 проезд был свободный с обеих сторон.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.На мостовом переходе досмотр автомобиля – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
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крымский мост, новости крыма, транспорт, керчь, тамань, логистика
Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон

На Крымском мосту в очереди с обеих сторон находятся 473 машины

09:18 26.08.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь выросла с обеих сторон, досмотра ожидают 473 автомобиля. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находятся 293 транспортных средства. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

Образовалась очередь и со стороны Керчи – в ней находятся 180 транспортных средств.
В 07.00 очереди со стороны Крыма не было. В 06.00 проезд был свободный с обеих сторон.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
На мостовом переходе досмотр автомобиля – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаТранспортКерчьТаманьЛогистика
 
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