Крымский мост: очередь продолжает расти с обеих сторон
В очереди на Крымском мосту проезда ждут более 800 автомобилей с обеих сторон
15:10 13.09.2024 (обновлено: 15:16 13.09.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост очередь продолжает расти с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 В очереди со стороны Тамани находится 70 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 800 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – сказано в сообщении.
Два часа назад проезда ожидали 680 автомобилей со стороны Керчи, со стороны Тамани проезд был свободен.
Пробка у Крымского моста начала скапливаться с 8:00. Тогда выезда из Крыма ожидали 80 автомобилей. Спустя час она выросла в четыре раза и достигла 300 машин.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
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