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Крымский мост: очередь продолжает расти с обеих сторон - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Крымский мост: очередь продолжает расти с обеих сторон
Крымский мост: очередь продолжает расти с обеих сторон - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Крымский мост: очередь продолжает расти с обеих сторон
У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост очередь продолжает расти с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T15:10
2024-09-13T15:16
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост очередь продолжает расти с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Два часа назад проезда ожидали 680 автомобилей со стороны Керчи, со стороны Тамани проезд был свободен.Пробка у Крымского моста начала скапливаться с 8:00. Тогда выезда из Крыма ожидали 80 автомобилей. Спустя час она выросла в четыре раза и достигла 300 машин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь продолжает расти с обеих сторон

В очереди на Крымском мосту проезда ждут более 800 автомобилей с обеих сторон

15:10 13.09.2024 (обновлено: 15:16 13.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост очередь продолжает расти с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 15:00 В очереди со стороны Тамани находится 70 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 800 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – сказано в сообщении.

Два часа назад проезда ожидали 680 автомобилей со стороны Керчи, со стороны Тамани проезд был свободен.
Пробка у Крымского моста начала скапливаться с 8:00. Тогда выезда из Крыма ожидали 80 автомобилей. Спустя час она выросла в четыре раза и достигла 300 машин.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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