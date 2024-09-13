https://crimea.ria.ru/20240913/krymskiy-most-ochered-za-chas-vyrosla-4-raza--1140316183.html

Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза

Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза

Очередь на Крымском мосту за час выросла в четыре раза, скопление транспорта фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T09:13

2024-09-13T09:13

2024-09-13T09:44

крым

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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час выросла в четыре раза, скопление транспорта фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 8:00 проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 80 авто, сейчас же число машин существенно увеличилось.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас – данные на утро пятницыНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновМежду Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань