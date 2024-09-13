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Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза
Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза
Очередь на Крымском мосту за час выросла в четыре раза, скопление транспорта фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T09:13
2024-09-13T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час выросла в четыре раза, скопление транспорта фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 8:00 проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 80 авто, сейчас же число машин существенно увеличилось.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас – данные на утро пятницыНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновМежду Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
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крым, новости крыма, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза

Очередь у Крымского моста за час выросла в 4 раза до 300 автомобилей

09:13 13.09.2024 (обновлено: 09:44 13.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час выросла в четыре раза, скопление транспорта фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В 8:00 проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 80 авто, сейчас же число машин существенно увеличилось.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
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