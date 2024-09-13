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Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза
Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза
Очередь на Крымском мосту за час выросла в четыре раза, скопление транспорта фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T09:13
2024-09-13T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час выросла в четыре раза, скопление транспорта фиксируется со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 8:00 проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 80 авто, сейчас же число машин существенно увеличилось.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас – данные на утро пятницыНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновМежду Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост: очередь за час выросла 4 раза
Очередь у Крымского моста за час выросла в 4 раза до 300 автомобилей
09:13 13.09.2024 (обновлено: 09:44 13.09.2024)