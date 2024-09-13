https://crimea.ria.ru/20240913/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas--dannye-po-probkam-i-vremeni-ozhidaniya-1140323230.html

Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания

Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания

Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T13:13

2024-09-13T13:13

2024-09-13T13:13

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом проезд к мостовому переходу со стороны Тамани остается свободным.Пробка у Крымского моста начала скапливаться с 8:00. Тогда выезда из Крыма ожидали 80 автомобилей. Спустя час она выросла в четыре раза и достигла 300 машин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма