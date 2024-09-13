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Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания
Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания
Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T13:13
2024-09-13T13:13
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом проезд к мостовому переходу со стороны Тамани остается свободным.Пробка у Крымского моста начала скапливаться с 8:00. Тогда выезда из Крыма ожидали 80 автомобилей. Спустя час она выросла в четыре раза и достигла 300 машин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания

У Крымского моста в пробке со стороны Керчи стоят 680 машин

13:13 13.09.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 680 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.
При этом проезд к мостовому переходу со стороны Тамани остается свободным.
Пробка у Крымского моста начала скапливаться с 8:00. Тогда выезда из Крыма ожидали 80 автомобилей. Спустя час она выросла в четыре раза и достигла 300 машин.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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