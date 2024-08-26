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Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные
Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные
В понедельник утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T06:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, керчь, тамань, крымский мост, транспорт
Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные

На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей

06:14 26.08.2024 (обновлено: 06:15 26.08.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В 06:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаКрымКерчьТаманьКрымский мостТранспорт
 
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