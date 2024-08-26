https://crimea.ria.ru/20240826/krymskiy-most-utrom-v-ponedelnik-operativnye-dannye-1139868504.html

Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные

Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные

В понедельник утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T06:14

2024-08-26T06:14

2024-08-26T06:15

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.

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крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, керчь, тамань, крымский мост, транспорт