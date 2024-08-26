https://crimea.ria.ru/20240826/krymskiy-most-utrom-v-ponedelnik-operativnye-dannye-1139868504.html
Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные
Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные
В понедельник утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T06:14
2024-08-26T06:14
2024-08-26T06:15
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крым
керчь
тамань
крымский мост
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559367_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7375cca6b039febe4f891d55e13154ba.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
крым
керчь
тамань
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559367_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8e6a62fc34a9e837ad01adc679baa1df.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, керчь, тамань, крымский мост, транспорт
Крымский мост утром в понедельник: оперативные данные
На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей
06:14 26.08.2024 (обновлено: 06:15 26.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник утром перед досмотровыми пунктами на Крымскому мосту очередей нет. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В 06:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям. Увеличиваются очереди, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.