https://crimea.ria.ru/20240826/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1139869534.html

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 26.08.2024

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту за час выросла очередь со стороны Кубани. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T07:08

2024-08-26T07:08

2024-08-26T07:20

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту за час выросла очередь со стороны Кубани. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 6.00 очередей перед досмотровыми комплексами не было. Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма