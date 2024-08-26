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На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 26.08.2024
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту за час выросла очередь со стороны Кубани. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T07:08
2024-08-26T07:20
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту за час выросла очередь со стороны Кубани. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 6.00 очередей перед досмотровыми комплексами не было. Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь со стороны Краснодарского края

07:08 26.08.2024 (обновлено: 07:20 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту за час выросла очередь со стороны Кубани. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находятся 110 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 7 утра.
В 6.00 очередей перед досмотровыми комплексами не было.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
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