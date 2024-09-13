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Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября
Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября
РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T11:11
2024-09-13T11:11
mriya resort&spa
виноделие
общество
туризм в крыму
ялта
крым
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erid: F7NfYUJCUneLuWKRmhHHСИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В WINEPARK by Mriya Resort 14 сентября пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest (Фестиваль, 18+), который объединяет виноделие, гастрономию и искусство, сообщает пресс-служба Mriya Resort &amp; SPA.На площадке фестиваля под открытым небом соберутся тысячи людей, чтобы погрузиться в атмосферу винодельческой культуры, насладиться гастрономическими открытиями и живой музыкой. Местом встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры на фестивале станет "Салон вин". Гости смогут узнать тонкости производства вина, бесплатно продегустировать образцы 20 винодельческих хозяйств со всей России. Фестиваль проходит на южном берегу Крыма, в окружении моря и гор. WINEPARK — проект, направленный на развитие винодельческой культуры, повышение интереса к вину отечественных производителей. Здесь объединяются виноделие, экотуризм и эногастрономия.Гости фестиваля посетят ярмарки местных мастеров и фермеров, сыграют в винное казино, пройдут экскурсию по винодельне Винного парка и смогут подняться на самую высокую точку Mriya Resort — винную башню. Искусство на фестивале найдет отражение в кинопоказах художественных и документальных картин о виноделии, мастер-классах по живописи вином и росписи винных бокалов, выступлениях кавер-бендов и техно-оркестра Brass Rave 128 (Брасс рейв 128). Хедлайнером станет Sasha Naiman (Саша Нейман) — музыкант, композитор, дирижер и вокалист.В ноябре гостей WINEPARK ждет месяц, посвященный Дням российских вин. Он пройдет под лозунгом крымской винодельческой культуры. События месяца наполнятся любовью к эногастрономии и открытиями отечественного винного производства.* Реклама, ООО "МРИЯ.ПРО", ИНН 9103069850
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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mriya resort&spa, виноделие, общество, туризм в крыму, ялта, крым, реклама

Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября

11:11 13.09.2024
 
© ФОТО: Пресс-служба Mriya Resort & SPAФестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября
Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября
© ФОТО: Пресс-служба Mriya Resort & SPA
Читать в
erid: F7NfYUJCUneLuWKRmhHH
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В WINEPARK by Mriya Resort 14 сентября пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest (Фестиваль, 18+), который объединяет виноделие, гастрономию и искусство, сообщает пресс-служба Mriya Resort & SPA.
На площадке фестиваля под открытым небом соберутся тысячи людей, чтобы погрузиться в атмосферу винодельческой культуры, насладиться гастрономическими открытиями и живой музыкой. Местом встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры на фестивале станет "Салон вин". Гости смогут узнать тонкости производства вина, бесплатно продегустировать образцы 20 винодельческих хозяйств со всей России.

Фестиваль проходит на южном берегу Крыма, в окружении моря и гор. WINEPARK — проект, направленный на развитие винодельческой культуры, повышение интереса к вину отечественных производителей. Здесь объединяются виноделие, экотуризм и эногастрономия.
“WINEPARK выступает центром винного туризма в Крыму и России, который продвигает российское виноделие и полуостров как ключевой винодельческий регион страны. Популяризация винодельческой культуры — одно из ключевых направлений Mriya Resort на десятилетие. WINEPARK Fest стал частью маршрута винного туризма в России и одним из крупнейших фестивалей виноделия в году. Это место, где виноделы делятся опытом и идеями, находят бизнес-партнеров, а гости соприкасаются с природой через искусство и вино, погружаются в самобытную винодельческую культуру", - приводятся в сообщении слова руководителя WINEPARK by Mriya Евгении Константиновой.
Гости фестиваля посетят ярмарки местных мастеров и фермеров, сыграют в винное казино, пройдут экскурсию по винодельне Винного парка и смогут подняться на самую высокую точку Mriya Resort — винную башню. Искусство на фестивале найдет отражение в кинопоказах художественных и документальных картин о виноделии, мастер-классах по живописи вином и росписи винных бокалов, выступлениях кавер-бендов и техно-оркестра Brass Rave 128 (Брасс рейв 128). Хедлайнером станет Sasha Naiman (Саша Нейман) — музыкант, композитор, дирижер и вокалист.
В ноябре гостей WINEPARK ждет месяц, посвященный Дням российских вин. Он пройдет под лозунгом крымской винодельческой культуры. События месяца наполнятся любовью к эногастрономии и открытиями отечественного винного производства.
* Реклама, ООО "МРИЯ.ПРО", ИНН 9103069850
© ФОТО: Пресс-служба Mriya Resort & SPAФестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября
Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября
© ФОТО: Пресс-служба Mriya Resort & SPA
Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября
 
Mriya Resort&SPAВиноделиеОбществоТуризм в КрымуЯлтаКрымРеклама
 
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