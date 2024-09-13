https://crimea.ria.ru/20240913/festival-vinodelov-proydet-v-krymu-14-sentyabrya-1140317453.html

Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября

Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Фестиваль виноделов пройдет в Крыму 14 сентября

РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T11:11

2024-09-13T11:11

2024-09-13T11:11

mriya resort&spa

виноделие

общество

туризм в крыму

ялта

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erid: F7NfYUJCUneLuWKRmhHHСИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В WINEPARK by Mriya Resort 14 сентября пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest (Фестиваль, 18+), который объединяет виноделие, гастрономию и искусство, сообщает пресс-служба Mriya Resort & SPA.На площадке фестиваля под открытым небом соберутся тысячи людей, чтобы погрузиться в атмосферу винодельческой культуры, насладиться гастрономическими открытиями и живой музыкой. Местом встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры на фестивале станет "Салон вин". Гости смогут узнать тонкости производства вина, бесплатно продегустировать образцы 20 винодельческих хозяйств со всей России. Фестиваль проходит на южном берегу Крыма, в окружении моря и гор. WINEPARK — проект, направленный на развитие винодельческой культуры, повышение интереса к вину отечественных производителей. Здесь объединяются виноделие, экотуризм и эногастрономия.Гости фестиваля посетят ярмарки местных мастеров и фермеров, сыграют в винное казино, пройдут экскурсию по винодельне Винного парка и смогут подняться на самую высокую точку Mriya Resort — винную башню. Искусство на фестивале найдет отражение в кинопоказах художественных и документальных картин о виноделии, мастер-классах по живописи вином и росписи винных бокалов, выступлениях кавер-бендов и техно-оркестра Brass Rave 128 (Брасс рейв 128). Хедлайнером станет Sasha Naiman (Саша Нейман) — музыкант, композитор, дирижер и вокалист.В ноябре гостей WINEPARK ждет месяц, посвященный Дням российских вин. Он пройдет под лозунгом крымской винодельческой культуры. События месяца наполнятся любовью к эногастрономии и открытиями отечественного винного производства.* Реклама, ООО "МРИЯ.ПРО", ИНН 9103069850

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort&spa, виноделие, общество, туризм в крыму, ялта, крым, реклама