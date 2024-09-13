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Ситуация в Курской области: актуальные данные от Минобороны РФ

Ситуация в Курской области: актуальные данные от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Ситуация в Курской области: актуальные данные от Минобороны РФ

Армия России продолжает теснить врага в Курской области, за сутки российские военные поразили 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T12:43

2024-09-13T12:43

2024-09-13T12:47

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить врага в Курской области, за сутки российские военные поразили 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, сообщается, что ВС РФ отбросили вражеские группировки четырех бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.Также российские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны, добавили в ведомстве.Уточняется, что противник был разбит в районе 12 населенных пунктов: Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка.Помимо этого, отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, по данным Минобороны РФ, за минувшие сутки российские войска отразили контратаку, которую враг предпринял в направлении Обуховки, а также сорвали две попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки. В результате украинские подразделения потеряли более 70 боевиков убитыми и раненым, отмечает Минобороны.Уточняется, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих. Накануне сообщалось, что ВСУ потеряли здесь еще 300 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО

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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу