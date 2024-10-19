https://crimea.ria.ru/20241019/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1141210616.html
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 19.10.2024
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T16:04
2024-10-19T16:04
2024-10-19T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В течение дня проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен с обеих сторон.Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По данным на 16:00 в очереди со стороны Керчи находится 20 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
В течение дня проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен с обеих сторон.
Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности
.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.