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В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом

В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом - РИА Новости Крым, 19.10.2024

В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом

В субботу в одном из колледжей Краснодара охранник нажал кнопку тревожной сигнализации из-за мужчины, который предположительно имел при себе нож. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T15:31

2024-10-19T15:31

2024-10-19T15:31

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В субботу в одном из колледжей Краснодара охранник нажал кнопку тревожной сигнализации из-за мужчины, который предположительно имел при себе нож. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Отмечается, что инцидент произошел в колледже около 11:00 в субботу во время родительского собрания. По сигналу "тревога" на место оперативно прибыли четыре наряда вневедомственной охраны Росгвардии.Все студенты и преподаватели были эвакуированы из учебного заведения, никто не пострадал. На данный момент специалисты изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают студентов и педагогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, краснодар, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), общество, дети, новости