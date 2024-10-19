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В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом
В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом - РИА Новости Крым, 19.10.2024
В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом
В субботу в одном из колледжей Краснодара охранник нажал кнопку тревожной сигнализации из-за мужчины, который предположительно имел при себе нож. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T15:31
2024-10-19T15:31
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В субботу в одном из колледжей Краснодара охранник нажал кнопку тревожной сигнализации из-за мужчины, который предположительно имел при себе нож. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Отмечается, что инцидент произошел в колледже около 11:00 в субботу во время родительского собрания. По сигналу "тревога" на место оперативно прибыли четыре наряда вневедомственной охраны Росгвардии.Все студенты и преподаватели были эвакуированы из учебного заведения, никто не пострадал. На данный момент специалисты изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают студентов и педагогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, краснодар, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), общество, дети, новости
В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом

В колледж Краснодара прибыла полиция из-за мужчины с ножом во время родительского собрания

15:31 19.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентр оперативного управления ведомственной охраны Росгвардии
Центр оперативного управления ведомственной охраны Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В субботу в одном из колледжей Краснодара охранник нажал кнопку тревожной сигнализации из-за мужчины, который предположительно имел при себе нож. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Отмечается, что инцидент произошел в колледже около 11:00 в субботу во время родительского собрания. По сигналу "тревога" на место оперативно прибыли четыре наряда вневедомственной охраны Росгвардии.
"В результате осмотра здания и прилегающей к нему территории мужчины с ножом не обнаружено. По информации министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ведется служебное расследование, личность постороннего устанавливается", - говорится в сообщении.
Все студенты и преподаватели были эвакуированы из учебного заведения, никто не пострадал. На данный момент специалисты изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают студентов и педагогов.
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