https://crimea.ria.ru/20240825/million-za-kvadratnyy-metr-v-krymu-prichiny-vysokikh-tsen-na-kvartiry-1139809931.html

Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры

Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры

В Крыму покупают недвижимость чаще всего летом и под Новый год, а самыми привлекательными районами для покупки жилья считаются южное и западное побережья... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T18:20

2024-08-25T18:20

2024-08-25T18:20

жилье в крыму

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артем пономарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму покупают недвижимость чаще всего летом и под Новый год, а самыми привлекательными районами для покупки жилья считаются южное и западное побережья полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела продаж компании недвижимости Артем Пономарев.На первом месте у покупателей недвижимости – практически все города Южного берега, на втором – Саки и Евпатория, отметил эксперт.По его словам, стоимость квартир очень отличается в регионах."Если мы говорим про Симферополь, то цена около 200 тысяч рублей за метр, если про туристические районы, например, Ялту – то там средняя стоимость квадратного метра составляет порядка 350 тысяч", - подчеркнул Пономарев.Он добавил, что иногда в некоторых комплексах цена достигает и миллиона за квадратный метр.По словам Пономарева, высокие цены на недвижимость обуславливаются тем, что сейчас потенциальные покупатели рассматривают Крым для инвестиционных проектов и интересуются апартаментными комплексами."Большинство людей, которые покупают подобную недвижимость, это люди из средней Сибири, с Сахалина, в общем-то люди с высокими зарплатами. Большинство покупателей не крымские, спрос увеличивается, люди хотят жить в нашем регионе, потому что у нас благоприятные погодные условия и возможность отдохнуть на море. Ценник в 200 тысяч рублей с нашей точки зрения кажется оправданным", - пояснил Пономарев.Эксперт добавил, что сейчас покупатели приобретают апартаментные комплексы для того, чтобы в будущем не работать и получать доход от собственного жилья.Тенденции на спад стоимости жилья не будет, отметил эксперт. И даже отмена льготной ипотеки не сильно расстроила покупателей. По его словам, сейчас есть различные способы упрощения покупки недвижимости.По словам эксперта, ждать лучшей цены не стоит. Наоборот, спрос на недвижимость растет, соответственно увеличивается и стоимость. Особенно растет в цене коммерческая недвижимость – примерно на 30% в год, добавил Пономарев.Ранее сообщалось, что с сентября в Крыму ожидается рост цен на недвижимость. Это связано с тем, что на территории региона начнут реализовывать свои проекты крупные федеральные строительные компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПутин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жилье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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