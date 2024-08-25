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Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры
Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры
В Крыму покупают недвижимость чаще всего летом и под Новый год, а самыми привлекательными районами для покупки жилья считаются южное и западное побережья... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T18:20
2024-08-25T18:20
жилье в крыму
радио "спутник в крыму"
мнения
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недвижимость
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артем пономарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму покупают недвижимость чаще всего летом и под Новый год, а самыми привлекательными районами для покупки жилья считаются южное и западное побережья полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела продаж компании недвижимости Артем Пономарев.На первом месте у покупателей недвижимости – практически все города Южного берега, на втором – Саки и Евпатория, отметил эксперт.По его словам, стоимость квартир очень отличается в регионах."Если мы говорим про Симферополь, то цена около 200 тысяч рублей за метр, если про туристические районы, например, Ялту – то там средняя стоимость квадратного метра составляет порядка 350 тысяч", - подчеркнул Пономарев.Он добавил, что иногда в некоторых комплексах цена достигает и миллиона за квадратный метр.По словам Пономарева, высокие цены на недвижимость обуславливаются тем, что сейчас потенциальные покупатели рассматривают Крым для инвестиционных проектов и интересуются апартаментными комплексами."Большинство людей, которые покупают подобную недвижимость, это люди из средней Сибири, с Сахалина, в общем-то люди с высокими зарплатами. Большинство покупателей не крымские, спрос увеличивается, люди хотят жить в нашем регионе, потому что у нас благоприятные погодные условия и возможность отдохнуть на море. Ценник в 200 тысяч рублей с нашей точки зрения кажется оправданным", - пояснил Пономарев.Эксперт добавил, что сейчас покупатели приобретают апартаментные комплексы для того, чтобы в будущем не работать и получать доход от собственного жилья.Тенденции на спад стоимости жилья не будет, отметил эксперт. И даже отмена льготной ипотеки не сильно расстроила покупателей. По его словам, сейчас есть различные способы упрощения покупки недвижимости.По словам эксперта, ждать лучшей цены не стоит. Наоборот, спрос на недвижимость растет, соответственно увеличивается и стоимость. Особенно растет в цене коммерческая недвижимость – примерно на 30% в год, добавил Пономарев.Ранее сообщалось, что с сентября в Крыму ожидается рост цен на недвижимость. Это связано с тем, что на территории региона начнут реализовывать свои проекты крупные федеральные строительные компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПутин разрешил россиянам самостоятельно продавать ипотечное жилье
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жилье в крыму, мнения, недвижимость в крыму, недвижимость, крым, новости крыма, артем пономарев
Миллион за квадратный метр в Крыму: причины высоких цен на квартиры

Недвижимость в Крыму больше всего покупают летом и под Новый год - эксперт

18:20 25.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму покупают недвижимость чаще всего летом и под Новый год, а самыми привлекательными районами для покупки жилья считаются южное и западное побережья полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела продаж компании недвижимости Артем Пономарев.

"Сезонность сдвинулась ближе к Новому году, когда люди получают премии, надбавки, и на лето, когда приезжают туристы. Люди начинают сильно интересоваться Крымом с точки зрения отдыха", - пояснил Пономарев.

На первом месте у покупателей недвижимости – практически все города Южного берега, на втором – Саки и Евпатория, отметил эксперт.
По его словам, стоимость квартир очень отличается в регионах.
"Если мы говорим про Симферополь, то цена около 200 тысяч рублей за метр, если про туристические районы, например, Ялту – то там средняя стоимость квадратного метра составляет порядка 350 тысяч", - подчеркнул Пономарев.
Он добавил, что иногда в некоторых комплексах цена достигает и миллиона за квадратный метр.
По словам Пономарева, высокие цены на недвижимость обуславливаются тем, что сейчас потенциальные покупатели рассматривают Крым для инвестиционных проектов и интересуются апартаментными комплексами.
"Большинство людей, которые покупают подобную недвижимость, это люди из средней Сибири, с Сахалина, в общем-то люди с высокими зарплатами. Большинство покупателей не крымские, спрос увеличивается, люди хотят жить в нашем регионе, потому что у нас благоприятные погодные условия и возможность отдохнуть на море. Ценник в 200 тысяч рублей с нашей точки зрения кажется оправданным", - пояснил Пономарев.
Эксперт добавил, что сейчас покупатели приобретают апартаментные комплексы для того, чтобы в будущем не работать и получать доход от собственного жилья.
"Около полутора миллионов рублей в год – чистая доходность от сдачи апартаментов, причем, инвесторы просто приобрели апартаменты, оплатили ремонт застройщику, подписали документы и отдали его – и пара миллионов рублей в год приходят им на счет", - рассказал эксперт.
Тенденции на спад стоимости жилья не будет, отметил эксперт. И даже отмена льготной ипотеки не сильно расстроила покупателей. По его словам, сейчас есть различные способы упрощения покупки недвижимости.
"Люди стараются не брать ипотеку, а обойтись без нее, и застройщики в этом плане помогают населению. Они придумывают различные способы, например, рассрочку без первоначального взноса до конца строительства", - пояснил эксперт.
По словам эксперта, ждать лучшей цены не стоит. Наоборот, спрос на недвижимость растет, соответственно увеличивается и стоимость. Особенно растет в цене коммерческая недвижимость – примерно на 30% в год, добавил Пономарев.
Ранее сообщалось, что с сентября в Крыму ожидается рост цен на недвижимость. Это связано с тем, что на территории региона начнут реализовывать свои проекты крупные федеральные строительные компании.
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