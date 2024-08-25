https://crimea.ria.ru/20240825/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti-s-obeikh-storon-1139861361.html

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с обеих сторон

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с обеих сторон - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с обеих сторон

Очередь к досмотровым пунктам на Крымском мосту в воскресенье днем продолжает расти, с обеих сторон уже находятся 565 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T15:31

2024-08-25T15:31

2024-08-25T15:31

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

новости

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логистика

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керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам на Крымском мосту в воскресенье днем продолжает расти, с обеих сторон уже находятся 565 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи на досмотр стоят еще больше машин – 360. Время ожидания более часа.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура, которая введена в целях обеспечения безопасности. Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту образовываются по пятницам и воскресеньям. Очереди увеличиваются, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 очередей на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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