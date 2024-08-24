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О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН
О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН - РИА Новости Крым, 24.08.2024
О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН
Сотрудники УФСИН, пострадавшие во время захвата исправительной колонии №19 Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T10:33
2024-08-24T10:43
новости
волгоградская область
скорая помощь
больница
уфсин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСИН, пострадавшие во время захвата исправительной колонии №19 Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН."Пострадавшие в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.По информации регионального УФСИН, четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.В результате захвата заложников погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонииБастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонииПосле захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, волгоградская область, скорая помощь, больница, уфсин
О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН

Пострадавшие в волгоградской колонии находятся в тяжелом состоянии – ГУФСИН

10:33 24.08.2024 (обновлено: 10:43 24.08.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСпецназ провел операцию по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области
Спецназ провел операцию по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСИН, пострадавшие во время захвата исправительной колонии №19 Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.
"Пострадавшие в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.
23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.
По информации регионального УФСИН, четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.
В результате захвата заложников погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.
Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
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НовостиВолгоградская областьСкорая помощьБольницаУФСИН
 
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