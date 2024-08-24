https://crimea.ria.ru/20240824/o-sostoyanii-postradavshikh-v-volgogradskoy-kolonii-rasskazali-v-gufsin-1139839380.html

О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН

О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН - РИА Новости Крым, 24.08.2024

О состоянии пострадавших в волгоградской колонии рассказали в ГУФСИН

Сотрудники УФСИН, пострадавшие во время захвата исправительной колонии №19 Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T10:33

2024-08-24T10:33

2024-08-24T10:43

новости

волгоградская область

скорая помощь

больница

уфсин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139839499_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f940d15408e480c965514c2509ed1e66.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСИН, пострадавшие во время захвата исправительной колонии №19 Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН."Пострадавшие в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.По информации регионального УФСИН, четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.В результате захвата заложников погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонииБастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонииПосле захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, волгоградская область, скорая помощь, больница, уфсин