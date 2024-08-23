https://crimea.ria.ru/20240823/vo-vtorom-roddome-simferopolya-rodilis-bolee-2-tysyach-detey-s-nachala-goda-1139783153.html

Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года

Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года

В симферопольском роддоме №2 с начала года появились на свет более двух тысяч детей, малышам вручают медали. Об этом РИА Новости Крым рассказал главврач... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T09:55

2024-08-23T09:55

2024-08-23T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В симферопольском роддоме №2 с начала года появились на свет более двух тысяч детей, малышам вручают медали. Об этом РИА Новости Крым рассказал главврач Симферопольского клинического родильного дома №2 Илья Глазков.По словам врача, согласно примерным подсчетам, трехтысячный ребенок родится уже в конце сентября или начале октября.О том, что в России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости, в послании Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.Еще в ноябре прошлого года глава государства подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноВ нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнстваЗакон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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