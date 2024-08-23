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Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года
Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года
В симферопольском роддоме №2 с начала года появились на свет более двух тысяч детей, малышам вручают медали. Об этом РИА Новости Крым рассказал главврач... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T09:55
2024-08-23T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В симферопольском роддоме №2 с начала года появились на свет более двух тысяч детей, малышам вручают медали. Об этом РИА Новости Крым рассказал главврач Симферопольского клинического родильного дома №2 Илья Глазков.По словам врача, согласно примерным подсчетам, трехтысячный ребенок родится уже в конце сентября или начале октября.О том, что в России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости, в послании Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.Еще в ноябре прошлого года глава государства подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноВ нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнстваЗакон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов
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крым, новости крыма, дети, семья, общество
Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года

Более 2 тысяч детей появились на свет в Симферопольском роддоме №2 с начала года

09:55 23.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В симферопольском роддоме №2 с начала года появились на свет более двух тысяч детей, малышам вручают медали. Об этом РИА Новости Крым рассказал главврач Симферопольского клинического родильного дома №2 Илья Глазков.
"Мы вручаем серебряные медали с эмблемой нашего роддома. Выдали ее первому рожденному ребенку в этом году, потом тысячному и в июле двухтысячному", – уточнил Глазков.
По словам врача, согласно примерным подсчетам, трехтысячный ребенок родится уже в конце сентября или начале октября.
О том, что в России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости, в послании Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
Еще в ноябре прошлого года глава государства подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
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