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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Крымский мост открыт
На Крымском мосту открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:58
2024-08-23T14:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу 23 августа перекрывали дважды. В 13.05 - меньше чем на десять минут, затем в 13.19 - на 40 минут.Периодически в целях безопасности движение на Крымском мосту останавливают. Поскольку объект является стратегическим, его безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автобусам и легковым авто. Для сокращения времени досмотра следует воспользоваться рекомендациями службы транспортной безопасности, как быстрее пройти досмотр перед въездом на Крымский мост.
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив
Крымский мост открыт

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

13:58 23.08.2024 (обновлено: 14:05 23.08.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
В пятницу 23 августа перекрывали дважды. В 13.05 - меньше чем на десять минут, затем в 13.19 - на 40 минут.
Периодически в целях безопасности движение на Крымском мосту останавливают. Поскольку объект является стратегическим, его безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автобусам и легковым авто. Для сокращения времени досмотра следует воспользоваться рекомендациями службы транспортной безопасности, как быстрее пройти досмотр перед въездом на Крымский мост.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаТранспортКерчьТаманьКерченский пролив
 
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