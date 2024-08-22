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Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас
Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас
64-летний житель поселка Октябрьский Белгородского района лишился кисти руки в результате разбора найденного в лесу боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T13:57
2024-08-22T13:57
2024-08-22T13:57
белгородская область
новости
вячеслав гладков
происшествия
несчастный случай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. 64-летний житель поселка Октябрьский Белгородского района лишился кисти руки в результате разбора найденного в лесу боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу Белгорода. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.Губернатор призвал жителей региона не приближаться к боеприпасам и снарядам и тем более брать их в руки и пытаться разбирать.Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области погиб мужчина, который, несмотря на предупреждающую табличку, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиМобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, несчастный случай
Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас
Жителю Белгородщины оторвало кисть при попытке разобрать найденный в лесу боеприпас