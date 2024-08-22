https://crimea.ria.ru/20240822/zhitel-belgorodskoy-oblasti-lishilsya-ruki-pri-popytke-razobrat-boepripas-1139799037.html

Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас

Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас

64-летний житель поселка Октябрьский Белгородского района лишился кисти руки в результате разбора найденного в лесу боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T13:57

2024-08-22T13:57

2024-08-22T13:57

белгородская область

новости

вячеслав гладков

происшествия

несчастный случай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0df9104b4b927c8d1a737190d800605a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. 64-летний житель поселка Октябрьский Белгородского района лишился кисти руки в результате разбора найденного в лесу боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу Белгорода. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.Губернатор призвал жителей региона не приближаться к боеприпасам и снарядам и тем более брать их в руки и пытаться разбирать.Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области погиб мужчина, который, несмотря на предупреждающую табличку, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктовОбстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской областиМобильную связь в Белгородской области сделали бесплатной на время ЧС

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, несчастный случай