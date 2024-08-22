https://crimea.ria.ru/20240822/v-sevastopole-obyavlena-ugroza-ballistiki--1139792842.html
В Севастополе объявлена угроза баллистики
В Севастополе объявлена угроза баллистики - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Севастополе объявлена угроза баллистики
Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T11:12
2024-08-22T11:12
2024-08-22T11:18
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
воздушная тревога в севастополе
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490917_314:0:2134:1024_1920x0_80_0_0_ed4e6d8eeac198cb0d8d108cc277b2b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Жителей и гостей Севастополя призвали занять места в укрытиях или убежищах. Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Ранее в четверг в городе объявили воздушную тревогу. Рейд через Севастопольскую бухту перекрыт, также остановлено движение по Крымскому мосту.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490917_598:0:1963:1024_1920x0_80_0_0_2c0bda7c4bc34e99d25d7bc9d555895d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, мчс севастополя
В Севастополе объявлена угроза баллистики
В Севастополе объявлена угроза баллистики
11:12 22.08.2024 (обновлено: 11:18 22.08.2024)