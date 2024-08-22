https://crimea.ria.ru/20240822/v-sevastopole-obyavlena-ugroza-ballistiki--1139792842.html

В Севастополе объявлена угроза баллистики

В Севастополе объявлена угроза баллистики - РИА Новости Крым, 22.08.2024

В Севастополе объявлена угроза баллистики

Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T11:12

2024-08-22T11:12

2024-08-22T11:18

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

воздушная тревога в севастополе

мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Жителей и гостей Севастополя призвали занять места в укрытиях или убежищах. Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Ранее в четверг в городе объявили воздушную тревогу. Рейд через Севастопольскую бухту перекрыт, также остановлено движение по Крымскому мосту.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, мчс севастополя