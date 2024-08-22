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В Севастополе объявлена угроза баллистики - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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В Севастополе объявлена угроза баллистики
В Севастополе объявлена угроза баллистики - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Севастополе объявлена угроза баллистики
Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T11:12
2024-08-22T11:18
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
воздушная тревога в севастополе
мчс севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Жителей и гостей Севастополя призвали занять места в укрытиях или убежищах. Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Ранее в четверг в городе объявили воздушную тревогу. Рейд через Севастопольскую бухту перекрыт, также остановлено движение по Крымскому мосту.
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, мчс севастополя
В Севастополе объявлена угроза баллистики

В Севастополе объявлена угроза баллистики

11:12 22.08.2024 (обновлено: 11:18 22.08.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСигнал баллистики в Севастополе
Сигнал баллистики в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Угроза баллистики объявлена в Севастополе на фоне уже озвученной воздушной тревоги. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

"Внимание всем️! Баллистика! Действуйте уверенно и без паники. Позаботьтесь о безопасности", - сообщается в Telegram-канале МЧС.

Жителей и гостей Севастополя призвали занять места в укрытиях или убежищах.
Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".
Ранее в четверг в городе объявили воздушную тревогу. Рейд через Севастопольскую бухту перекрыт, также остановлено движение по Крымскому мосту.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольВоздушная тревога в СевастополеМЧС Севастополя
 
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