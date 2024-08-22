https://crimea.ria.ru/20240822/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1139792637.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T11:04
2024-08-22T11:04
2024-08-22T11:17
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.На время тревоги жителей и гостей города призвали пройти в убежища и укрытия. В случае если горожане не знают о расположении ближайшего укрытия, они должны плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.После ударов ВСУ ракетами ATACMS по пляжам 23 июня 2024 года в Севастополе приняты новые правила, согласно которым автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры должны выйти и направиться в ближайшее укрытие. Если звучит сигнал "Баллистика", предполагающий необходимость укрыться в течение 1-2 минут, то водитель обязан остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.Ранее в четверг был перекрыт рейд через Севастопольскую бухту и остановлено движение по Крымскому мосту.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - Развожаев
11:04 22.08.2024 (обновлено: 11:17 22.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении главы города.
На время тревоги жителей и гостей города призвали пройти в убежища и укрытия. В случае если горожане не знают о расположении ближайшего укрытия, они должны плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.
После ударов ВСУ ракетами ATACMS по пляжам 23 июня 2024 года в Севастополе приняты новые правила, согласно которым автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры должны выйти и направиться в ближайшее укрытие. Если звучит сигнал "Баллистика", предполагающий необходимость укрыться в течение 1-2 минут, то водитель обязан остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.
Ранее в четверг был перекрыт рейд через Севастопольскую бухту и остановлено
движение по Крымскому мосту.