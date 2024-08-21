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Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети
Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети
Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в призывах к этническому экстремизму в одном из интернет-мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T12:01
2024-08-21T12:01
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
севастополь
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правосудие
экстремизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в призывах к этническому экстремизму в одном из интернет-мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.Все факты размещения материалов с провокационными текстами задокументированы. Согласно заключению эксперта, выявленные текстовые сообщения содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.Расследование уголовного дела завершено. Утвержденное прокуратурой Севастополя обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали 51-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет осуществлял публичную дискредитацию ВС РФ в связи с проведением специальной военной операции. В отношении него составили административный протокол.В июле в Ялте задержали местную жительницу, которая в одном из чатов интернет-мессенджера Telegram публиковала комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сетиКак в России противодействуют экстремизмуСевастополец получил срок за призывы к насилию над русскими
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, закон и право, правосудие, экстремизм, новости крыма, крым, видео
Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети

Жителя Севастополя будут судить за призывы к экстремизму в интернете – ФСБ

12:01 21.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в призывах к этническому экстремизму в одном из интернет-мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Установлено, что мужчина создал персональную учетную запись в одном из интернет-мессенджеров и размещал материалы, в которых активно призывал к осуществлению экстремистской деятельности в отношении представителей одной из наиболее неугодных ему национальностей", – говорится в сообщении.
Все факты размещения материалов с провокационными текстами задокументированы. Согласно заключению эксперта, выявленные текстовые сообщения содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.
Расследование уголовного дела завершено. Утвержденное прокуратурой Севастополя обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе задержали 51-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет осуществлял публичную дискредитацию ВС РФ в связи с проведением специальной военной операции. В отношении него составили административный протокол.
В июле в Ялте задержали местную жительницу, которая в одном из чатов интернет-мессенджера Telegram публиковала комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.
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