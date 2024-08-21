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Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети

Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети

Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в призывах к этническому экстремизму в одном из интернет-мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T12:01

2024-08-21T12:01

2024-08-21T12:01

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в призывах к этническому экстремизму в одном из интернет-мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.Все факты размещения материалов с провокационными текстами задокументированы. Согласно заключению эксперта, выявленные текстовые сообщения содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.Расследование уголовного дела завершено. Утвержденное прокуратурой Севастополя обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали 51-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет осуществлял публичную дискредитацию ВС РФ в связи с проведением специальной военной операции. В отношении него составили административный протокол.В июле в Ялте задержали местную жительницу, которая в одном из чатов интернет-мессенджера Telegram публиковала комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сетиКак в России противодействуют экстремизмуСевастополец получил срок за призывы к насилию над русскими

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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