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В центре Симферополя ограничат движение на трое суток - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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В центре Симферополя ограничат движение на трое суток
В центре Симферополя ограничат движение на трое суток - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В центре Симферополя ограничат движение на трое суток
В Симферополе с 24 по 26 августа ограничат движение транспортных средств в связи с ремонтом покрытия внутриквартального проезда по улице Петропавловская, 12 –... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T16:43
2024-08-20T16:43
симферополь
транспорт
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дорожное движение
администрация симферополя
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. В Симферополе с 24 по 26 августа ограничат движение транспортных средств в связи с ремонтом покрытия внутриквартального проезда по улице Петропавловская, 12 – улица Ленина, 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.В пресс-службе добавили, что с учетом одностороннего движения проезд также ограничат на участке автодороги от улицы Петропавловская при направлении движения в сторону ремонтируемого внутриквартального проезда.Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.До сентября в Симферополе также ограничено движение транспорта по улице Ленина из-за ремонта. Ограничение действует с 27 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца годаРемонт дорог в Севастополе – когда закончат работыВ Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
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симферополь, транспорт, новости крыма, крым, дорожное движение, администрация симферополя, логистика
В центре Симферополя ограничат движение на трое суток

В центре Симферополя на трое суток ограничат движение транспорта на нескольких улицах

16:43 20.08.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. В Симферополе с 24 по 26 августа ограничат движение транспортных средств в связи с ремонтом покрытия внутриквартального проезда по улице Петропавловская, 12 – улица Ленина, 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

"В связи с проведением текущего ремонта покрытия внутриквартального проезда в период с 24.08.2024 (суббота) по 26.08.2024 (понедельник) будет ограничено движение (закрыт проезд транспортных средств) по улице Петропавловская, 12 – улица Ленина, 1", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с учетом одностороннего движения проезд также ограничат на участке автодороги от улицы Петропавловская при направлении движения в сторону ремонтируемого внутриквартального проезда.
Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.
До сентября в Симферополе также ограничено движение транспорта по улице Ленина из-за ремонта. Ограничение действует с 27 июля.
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