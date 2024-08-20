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В центре Симферополя ограничат движение на трое суток

В центре Симферополя ограничат движение на трое суток - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В центре Симферополя ограничат движение на трое суток

В Симферополе с 24 по 26 августа ограничат движение транспортных средств в связи с ремонтом покрытия внутриквартального проезда по улице Петропавловская, 12 –... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T16:43

2024-08-20T16:43

2024-08-20T16:43

симферополь

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дорожное движение

администрация симферополя

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. В Симферополе с 24 по 26 августа ограничат движение транспортных средств в связи с ремонтом покрытия внутриквартального проезда по улице Петропавловская, 12 – улица Ленина, 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.В пресс-службе добавили, что с учетом одностороннего движения проезд также ограничат на участке автодороги от улицы Петропавловская при направлении движения в сторону ремонтируемого внутриквартального проезда.Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.До сентября в Симферополе также ограничено движение транспорта по улице Ленина из-за ремонта. Ограничение действует с 27 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца годаРемонт дорог в Севастополе – когда закончат работыВ Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты

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2024

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