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Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза
Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза
Очередь на Крымском мосту увеличилась за час в четыре раза, досмотра с обеих сторон ожидают 430 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T08:19
2024-08-20T08:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась за час в четыре раза, досмотра с обеих сторон ожидают 430 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По состоянию на 8.00 часов утра в очереди со стороны Керчи находятся 370 транспортных средств. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении.Появилась очередь и со стороны Тамани – досмотра ожидают 60 транспортных средств.Затор на Крымском мосту начал образовываться с семи утра. Изначально очередь была только со стороны Керчи – 95 транспортных средств ожидали проезда.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.В период курортного сезона работу досмотровых комплексов усиливают. Однако в дни пиковых нагрузок перед мостом скапливаются очереди, ждать проезда периодически приходится по 2-3 часа.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза

На Крымском мосту с обеих сторон в очереди находятся 430 автомобилей

08:19 20.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась за час в четыре раза, досмотра с обеих сторон ожидают 430 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 8.00 часов утра в очереди со стороны Керчи находятся 370 транспортных средств. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении.
Появилась очередь и со стороны Тамани – досмотра ожидают 60 транспортных средств.
Затор на Крымском мосту начал образовываться с семи утра. Изначально очередь была только со стороны Керчи – 95 транспортных средств ожидали проезда.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
В период курортного сезона работу досмотровых комплексов усиливают. Однако в дни пиковых нагрузок перед мостом скапливаются очереди, ждать проезда периодически приходится по 2-3 часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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