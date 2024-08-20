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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
Во вторник утром на Крымском мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T07:25
2024-08-20T07:25
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымском мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост является стратегическим объектом, поэтому его безопасности уделяется особое внимание. Перед проездом по мостовому переходу обязателен досмотр всех транспортных средств и багажа. В период курортного сезона количество досмотровых комплексов увеличивается. Тем не менее в дни пиковых нагрузок перед мостом скапливаются очереди, ждать презда порой приходится по 2-3 часа.Увеличиваются очереди, как правило, к выходным, начиная с пятницы, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань. По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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РИА Новости Крым
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5
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь

В очереди на Крымском мосту стоят почти 100 автомобилей

07:25 20.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымском мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 7.00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 95 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, поэтому его безопасности уделяется особое внимание. Перед проездом по мостовому переходу обязателен досмотр всех транспортных средств и багажа. В период курортного сезона количество досмотровых комплексов увеличивается. Тем не менее в дни пиковых нагрузок перед мостом скапливаются очереди, ждать презда порой приходится по 2-3 часа.
Увеличиваются очереди, как правило, к выходным, начиная с пятницы, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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