https://crimea.ria.ru/20240820/gotovy-ekhat-na-svo--v-chechne-sformirovan-rezerv-iz-desyatkov-tysyach-boytsov-1139751726.html

Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов

Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов

Резерв из нескольких десятков тысяч подготовленных к СВО бойцов сформирован в Чечне и они готовы по приказу президента РФ выехать в зону спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-20T23:52

2024-08-20T23:52

2024-08-21T00:02

рамзан кадыров

владимир путин (политик)

новости

россия

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Резерв из нескольких десятков тысяч подготовленных к СВО бойцов сформирован в Чечне и они готовы по приказу президента РФ выехать в зону спецоперации. Об этом на рабочей встрече сообщил президенту России Владимиру Путину глава Чечни Рамзан Кадыров.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню.Во время встречи с главой государства Кадыров напомнил, что с самого начала СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев, за счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой.Также Фонд направил для жителей освобожденных территорий гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн, уточнил глава республики.Путин, прибыв в Чечню, вместе с Рамзаном Кадыровым посетил Российский университет спецназа. Здесь с трибуны он наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО и обратился к ним с приветствием.

https://crimea.ria.ru/20240820/glavnoe-za-den-20-avgusta-1139747434.html

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рамзан кадыров, владимир путин (политик), новости, россия, кремль