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Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов
Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов
Резерв из нескольких десятков тысяч подготовленных к СВО бойцов сформирован в Чечне и они готовы по приказу президента РФ выехать в зону спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-20T23:52
2024-08-20T23:52
2024-08-21T00:02
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Резерв из нескольких десятков тысяч подготовленных к СВО бойцов сформирован в Чечне и они готовы по приказу президента РФ выехать в зону спецоперации. Об этом на рабочей встрече сообщил президенту России Владимиру Путину глава Чечни Рамзан Кадыров.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню.Во время встречи с главой государства Кадыров напомнил, что с самого начала СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев, за счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой.Также Фонд направил для жителей освобожденных территорий гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн, уточнил глава республики.Путин, прибыв в Чечню, вместе с Рамзаном Кадыровым посетил Российский университет спецназа. Здесь с трибуны он наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО и обратился к ним с приветствием.
https://crimea.ria.ru/20240820/glavnoe-za-den-20-avgusta-1139747434.html
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рамзан кадыров, владимир путин (политик), новости, россия, кремль
Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов
Резерв из десятков тысяч готовых к СВО бойцов сформирован в Чечне – Кадыров
23:52 20.08.2024 (обновлено: 00:02 21.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Резерв из нескольких десятков тысяч подготовленных к СВО бойцов сформирован в Чечне и они готовы по приказу президента РФ выехать в зону спецоперации. Об этом на рабочей встрече сообщил президенту России Владимиру Путину глава Чечни Рамзан Кадыров.
"У нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов, готовых по Вашему первому приказу выехать в зону СВО", – сказал Кадыров.
Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню.
Во время встречи с главой государства Кадыров напомнил, что с самого начала СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев, за счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой.
Также Фонд направил для жителей освобожденных территорий гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн, уточнил глава республики.
Путин, прибыв в Чечню, вместе с Рамзаном Кадыровым посетил Российский университет спецназа. Здесь с трибуны он наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО и обратился к ним с приветствием
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