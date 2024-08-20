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Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов
Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов
Резерв из нескольких десятков тысяч подготовленных к СВО бойцов сформирован в Чечне и они готовы по приказу президента РФ выехать в зону спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-20T23:52
2024-08-21T00:02
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Резерв из нескольких десятков тысяч подготовленных к СВО бойцов сформирован в Чечне и они готовы по приказу президента РФ выехать в зону спецоперации. Об этом на рабочей встрече сообщил президенту России Владимиру Путину глава Чечни Рамзан Кадыров.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню.Во время встречи с главой государства Кадыров напомнил, что с самого начала СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев, за счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой.Также Фонд направил для жителей освобожденных территорий гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн, уточнил глава республики.Путин, прибыв в Чечню, вместе с Рамзаном Кадыровым посетил Российский университет спецназа. Здесь с трибуны он наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО и обратился к ним с приветствием.
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рамзан кадыров, владимир путин (политик), новости, россия, кремль
Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов

Резерв из десятков тысяч готовых к СВО бойцов сформирован в Чечне – Кадыров

23:52 20.08.2024 (обновлено: 00:02 21.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Резерв из нескольких десятков тысяч подготовленных к СВО бойцов сформирован в Чечне и они готовы по приказу президента РФ выехать в зону спецоперации. Об этом на рабочей встрече сообщил президенту России Владимиру Путину глава Чечни Рамзан Кадыров.

"У нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов, готовых по Вашему первому приказу выехать в зону СВО", – сказал Кадыров.

Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню.
Во время встречи с главой государства Кадыров напомнил, что с самого начала СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев, за счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы полностью экипированы всей необходимой амуницией и спецтехникой.
Также Фонд направил для жителей освобожденных территорий гуманитарную помощь в объеме более 26 тысяч тонн, уточнил глава республики.
Путин, прибыв в Чечню, вместе с Рамзаном Кадыровым посетил Российский университет спецназа. Здесь с трибуны он наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО и обратился к ним с приветствием.
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Рамзан КадыровВладимир Путин (политик)НовостиРоссияКремль
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:52Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов
23:02Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали
22:52Главное за день: 20 августа
22:42"Вы уже победили": Путин обратился к добровольцам в Чечне
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