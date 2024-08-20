https://crimea.ria.ru/20240820/vy-uzhe-pobedili-putin-obratilsya-k-dobrovoltsam-v-chechne-1139750704.html

"Вы уже победили": Путин обратился к добровольцам в Чечне

"Вы уже победили": Путин обратился к добровольцам в Чечне - РИА Новости Крым, 20.08.2024

"Вы уже победили": Путин обратился к добровольцам в Чечне

Общая любовь к Отечеству и морально-нравственная основа во все времена объединяли народы России, которая абсолютно непобедима благодаря своим мужественным... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T22:42

2024-08-20T22:42

2024-08-20T22:50

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чечня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Общая любовь к Отечеству и морально-нравственная основа во все времена объединяли народы России, которая абсолютно непобедима благодаря своим мужественным бойцам, всегда готовым встать на ее защиту. Об этом во время своего визита в Чечню заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к добровольцам, готовящимся отправиться в зону СВО по окончании подготовки в Российском университете спецназа.Путин, прибыв в Чечню, вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым посетил Российский университет спецназа. Здесь с трибуны он наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО и обратился к ним с приветствием.Он особо подчеркнул, что в разные для России времена – в том числе "не самые лучшие, не самые простые, даже в самые сложные" – находились такие люди, как добровольцы, которые не жалели себя ради Родины и ради будущего нашего народа."Пока у нас есть такие мужчины как вы, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы", – подытожил глава государства.Во время визита в Российский университет спецназа (РУС) президенту продемонстрировали образцы экипировки, которую используют военные инструкторы в зоне спецоперации, а также образцы иностранного стрелкового оружия, в том числе изъятого во время боевых действий в зоне СВО.Это первый визит Владимира Путина в РУС. Университет находится в городе Гудермес в Чечне и охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. С начала СВО на его базе прошли ускоренную боевую подготовку более 18,6 тысячи добровольцев, для которых разработаны специальные курсы, включающие тактику, физическую и медицинскую подготовки, психологическую устойчивость и прочее.Ранее во вторник Владимир Путин посетил Северную Осетию с рабочим визитом и встретился с матерями жертв теракта в Беслане.

https://crimea.ria.ru/20240820/rossiya-dobetsya-svoikh-tseley-v-borbe-s-neonatsistami-na-ukraine--putin-1139743387.html

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владимир путин (политик), россия, новости, добровольцы, чечня