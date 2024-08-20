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250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России
250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России - РИА Новости Крым, 20.08.2024
250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России
Около 250 миллионов рублей будет направлено в новые регионы для восстановления электросетей. Об этом сообщает правительство России. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T09:39
2024-08-20T09:39
новые регионы россии
правительство россии
финансирование
энергетика
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Около 250 миллионов рублей будет направлено в новые регионы для восстановления электросетей. Об этом сообщает правительство России."В Донецкую и Луганскую народные республики из резервного фонда правительства будет направлено около 250 млн рублей на мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей", - говорится в сообщении.По информации кабмина, на эти средства будут закуплены оборудование, материалы и кабельная продукция, которые нужны для проведения ремонтных работ.Данные мероприятия проводятся в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которую правительство утвердило в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваВосемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионыКрым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ
новые регионы россии
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новые регионы россии, правительство россии, финансирование, энергетика, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости
250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России

Около 250 млн направят на ликвидацию аварий и повреждений электросетей в новых регионах

09:39 20.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРемонтные работы на линии электропередачи
Ремонтные работы на линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Около 250 миллионов рублей будет направлено в новые регионы для восстановления электросетей. Об этом сообщает правительство России.
"В Донецкую и Луганскую народные республики из резервного фонда правительства будет направлено около 250 млн рублей на мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей", - говорится в сообщении.
По информации кабмина, на эти средства будут закуплены оборудование, материалы и кабельная продукция, которые нужны для проведения ремонтных работ.
"Всего будет восстановлено не менее 528 объектов электросетевого комплекса, поврежденных из-за непогоды в конце 2023 – начале 2024 года", - уточняют в кабмине РФ.
Данные мероприятия проводятся в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которую правительство утвердило в 2023 году.
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Новые регионы РоссииПравительство РоссииФинансированиеЭнергетикаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новости
 
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