https://crimea.ria.ru/20240820/250-mln-napravyat-na-vosstanovlenie-elektrosetey-v-novykh-regionakh-rossii-1139730063.html

250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России

250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России - РИА Новости Крым, 20.08.2024

250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России

Около 250 миллионов рублей будет направлено в новые регионы для восстановления электросетей. Об этом сообщает правительство России. РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T09:39

2024-08-20T09:39

2024-08-20T09:39

новые регионы россии

правительство россии

финансирование

энергетика

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Около 250 миллионов рублей будет направлено в новые регионы для восстановления электросетей. Об этом сообщает правительство России."В Донецкую и Луганскую народные республики из резервного фонда правительства будет направлено около 250 млн рублей на мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей", - говорится в сообщении.По информации кабмина, на эти средства будут закуплены оборудование, материалы и кабельная продукция, которые нужны для проведения ремонтных работ.Данные мероприятия проводятся в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которую правительство утвердило в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваВосемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионыКрым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2024

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новые регионы россии, правительство россии, финансирование, энергетика, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости