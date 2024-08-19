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Отключение газа в Керчи во вторник: список адресов - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Отключение газа в Керчи во вторник: список адресов
Отключение газа в Керчи во вторник: список адресов - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Отключение газа в Керчи во вторник: список адресов
В Керчи у ряда абонентов приостановят подачу газа во вторник. Об этом сообщает Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T07:42
2024-08-19T07:42
керчь
газ
газоснабжение
новости крыма
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Керчи у ряда абонентов приостановят подачу газа во вторник. Об этом сообщает Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети".Без газа временно останутся следующие абоненты:* по улице Пирогова: д. 3 – 3 кв., д. 5 – 20 кв., д. 13– 2 кв., д. 15 – 2 кв., частный сектор – 4 дома;* по улице ул. Госпитальная: д. 30 – 10 кв., д. 32 – 2 кв., д. 33 – 9 кв., д. 35 – 23 кв., д. 36– 14 кв., д. 37– 19 кв., д. 38 – 1 кв., д. 39 – 1 кв., частный сектор – 2 дома.Также от газа отключат ряд жителей улицы Горбульского: д. 3 – 60 кв., д. 5 – 59 кв., д. 7 – 60 кв., д. 8 – 3 кв., д. 10 – 17 кв., д. 12 – 1 кв., д. 22 – 24 кв., д. 23 – 23 кв., д. 25 – 18 кв., д. 31 – 16 кв., д. 35 – 10 кв., д. 37 – 3 кв., частный сектор – 3 дома.Подачу газа во вторник временно прекратят и по следующим адресам:* ул. Шлагбаумская д. 43 – 60 кв., д. 45 – 4 кв., д. 38 – КОМБЫТ;* ул. Курсантов д. 14 – 8 кв., д. 16 – 8 кв., д. 17/27 – 8 кв.;* ул. Сергея Борзенко д. 2 – 84 кв., д. 3 – 86 кв.;* ул. Комарова д. 2 – 60 кв., д. 6 – 72 кв.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуГазификация Крыма: что сделано и планируетсяВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
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керчь, газ, газоснабжение, новости крыма, крымгазсети
Отключение газа в Керчи во вторник: список адресов

Временное отключение газа пройдет по ряду адресов в Керчи в вторник

07:42 19.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на трубопроводе газораспределительной станции
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Керчи у ряда абонентов приостановят подачу газа во вторник. Об этом сообщает Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети".

"В связи с производством работ 20 августа с 8:00 до 17:00 будет приостановлена подача газа", – предупреждает предприятие.

Без газа временно останутся следующие абоненты:
* по улице Пирогова: д. 3 – 3 кв., д. 5 – 20 кв., д. 13– 2 кв., д. 15 – 2 кв., частный сектор – 4 дома;
* по улице ул. Госпитальная: д. 30 – 10 кв., д. 32 – 2 кв., д. 33 – 9 кв., д. 35 – 23 кв., д. 36– 14 кв., д. 37– 19 кв., д. 38 – 1 кв., д. 39 – 1 кв., частный сектор – 2 дома.
Также от газа отключат ряд жителей улицы Горбульского: д. 3 – 60 кв., д. 5 – 59 кв., д. 7 – 60 кв., д. 8 – 3 кв., д. 10 – 17 кв., д. 12 – 1 кв., д. 22 – 24 кв., д. 23 – 23 кв., д. 25 – 18 кв., д. 31 – 16 кв., д. 35 – 10 кв., д. 37 – 3 кв., частный сектор – 3 дома.
Подачу газа во вторник временно прекратят и по следующим адресам:
* ул. Шлагбаумская д. 43 – 60 кв., д. 45 – 4 кв., д. 38 – КОМБЫТ;
* ул. Курсантов д. 14 – 8 кв., д. 16 – 8 кв., д. 17/27 – 8 кв.;
* ул. Сергея Борзенко д. 2 – 84 кв., д. 3 – 86 кв.;
* ул. Комарова д. 2 – 60 кв., д. 6 – 72 кв.
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КерчьГазГазоснабжениеНовости КрымаКрымгазсети
 
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