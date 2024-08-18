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Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента

Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента

Трое школьников получили ожоги в ходе химического эксперимента. Инцидент произошел в детском лагере под Тулой, сообщили в пресс-службе прокуратуры и... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T21:52

2024-08-18T21:52

2024-08-18T21:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Трое школьников получили ожоги в ходе химического эксперимента. Инцидент произошел в детском лагере под Тулой, сообщили в пресс-службе прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.Специалисты проверят, как соблюдаются здоровые и безопасные условия нахождения несовершеннолетних в летнем оздоровительном лагере в деревне Колодезное Ленинского района, уточнили в ведомстве.СУСК по Тульской области начал процессуальную проверку, детали инцидента выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогУпор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому годуФинансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей

тульская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, детский отдых, тульская область, дети