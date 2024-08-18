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Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента
Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента
Трое школьников получили ожоги в ходе химического эксперимента. Инцидент произошел в детском лагере под Тулой, сообщили в пресс-службе прокуратуры и... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T21:52
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новости
происшествия
детский отдых
тульская область
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Трое школьников получили ожоги в ходе химического эксперимента. Инцидент произошел в детском лагере под Тулой, сообщили в пресс-службе прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.Специалисты проверят, как соблюдаются здоровые и безопасные условия нахождения несовершеннолетних в летнем оздоровительном лагере в деревне Колодезное Ленинского района, уточнили в ведомстве.СУСК по Тульской области начал процессуальную проверку, детали инцидента выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогУпор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому годуФинансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, детский отдых, тульская область, дети
Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента

Трое детей пострадали во время проведения химического эксперимента в лагере под Тулой

21:52 18.08.2024 (обновлено: 21:53 18.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Трое школьников получили ожоги в ходе химического эксперимента. Инцидент произошел в детском лагере под Тулой, сообщили в пресс-службе прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"В одном из Telegram-каналов выявлена публикация о том, что в детском лагере, расположенном в Ленинском районе Тульской области, в рамках лекции по взаимодействию химических элементов в ходе эксперимента произошло их воспламенение, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних", – говорится в сообщении СУСК по региону.

Специалисты проверят, как соблюдаются здоровые и безопасные условия нахождения несовершеннолетних в летнем оздоровительном лагере в деревне Колодезное Ленинского района, уточнили в ведомстве.
СУСК по Тульской области начал процессуальную проверку, детали инцидента выясняются.
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21:52Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента
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